Fausto Gresini: Nicht mehr im künstlichen Koma

Covid-19-Patient Fausto Gresini (59) wurde zwar aus dem künstlichen Tiefschlaf geholt, der italienische Teambesitzer ist aber weiterhin auf ein Beatmungsgerät angewiesen.

Fausto Gresini wird weiterhin auf der Intensivstation des Krankenhauses Carlo Alberto Pizzardi in Bologna behandelt, nachdem er kurz vor Weihnachten an Covid-19 erkrankt war und sich sein Zustand in der Folge zunehmend verschlechtert hatte.



Gresini Racing veröffentlichte am heutigen Donnerstag ein offizielles Update zum Gesundheitszustand des 59-jährige Team Principals. Demnach befindet sich der zweifache 125er-Weltmeister nicht mehr im künstlichen Koma. Er sei bei Bewusstsein, werde aber weiterhin sediert.



Dazu erklärte der behandelte Arzt Dr. Nicola Cilloni: «Der klinische Zustand von Fausto Gresini wird noch immer von einer erheblichen Ateminsuffizienz geprägt. Die durchgeführten Untersuchungen zeigten, dass die interstitielle Lungenentzündung noch besteht, was die maschinelle Beatmung und eine moderate Sedierung nötig macht. Dadurch erreicht die Sauerstoffsättigung im Blut einen ausreichenden Wert.»