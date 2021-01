Fausto Gresini: Gesundheitszustand ernst, aber stabil

Der an Covid-19 erkrankte Fausto Gresini wird weiterhin auf der Intensivstation behandelt. Sein Arzt Dr. Nicola Cilloni äußert sich zum Gesundheitszustand des 59-jährigen Teambesitzers.

Kurz vor Weihnachten erkrankte Fausto Gresini an Covid-19, als sich sein Zustand zunehmend verschlechterte, wurde er am 27. Dezember im Krankenhaus Santa Maria della Scaletta seiner Heimat Imola zur stationären Behandlung aufgenommen.



Am 30. Dezember wurde dann eine Verlegung auf die Intensivstation des Krankenhauses Carlo Alberto Pizzardi von Bologna notwendig: Der 59-Jährige musste dort ins künstliche Koma versetzt und intubiert werden.



Am Neujahrstag vermeldete das Gresini Racing Team eine leichte Besserung: Die Ärzte hatten entschieden, den zweifachen 125er-Weltmeister langsam wieder aus dem Koma aufwachen zu lassen.

Am heutigen Montag folgte ein weiteres offizielles Update zum Zustand des italienischen Teambesitzers. Der behandelnde Arzt, Dr. Nicola Cilloni, ließ ausrichten: «Der gesundheitliche Allgemeinzustand von Fausto Gresini ist noch immer ernst, aber stabil. Die Medikamente wurden abgesetzt, auch wenn er noch sediert ist und an ein mechanisches Beatmungsgerät angeschlossen ist, um eine angemessene Sauerstoffsättigung zu gewährleisten.»



Zum weiteren Vorgehen erläuterte Dr. Cilloni: «In den kommenden Tagen werden radiologische Untersuchungen durchgeführt, die über den Entwicklungsstand der Krankheit Aufschluss geben sollen.»

Die Motorrad-Szene ist dem 21-fachen GP-Sieger in Gedanken nah, auf den sozialen Netzwerken häufen sich Genesungswünsche, immer wieder gibt es «Forza Fausto» zu sehen. So schrieb Bruno Casanova, der 1987 hinter Fausto Gresini WM-Zweiter wurde: «Es ist eine harte Zeit, aber du sollst wissen, dass wir alle bei dir sind. Gib alles, als wäre es die letzte Runde!»