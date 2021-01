Viñales Racing: Nachwuchsförderung im SBK-Fahrerlager

Während sich Yamaha-Werksfahrer Maverick Viñales auf die nächste MotoGP-Saison vorbereitet, verkündete sein Vater Angel nun sein Projekt für 2021: Ein eigenes Team in der Supersport-300-WM.

Maverick Viñales bestreitet 2021 seine fünfte MotoGP-Saison in Folge für das Yamaha-Werksteam. Cousin Isaac hat für das Team VerdNatura Orelac Kawasaki in der Superbike-WM unterschrieben, nachdem er die Supersport-WM 2020 in seiner zweiten Saison für Kallio Yamaha mit zwei Podestplätzen als Gesamt-8. beendet hat.



Jetzt sorgt Mavericks Vater Angel Viñales für Schlagzeilen. Der Spanier wird 2021 mehrere Yamaha R3 in der Supersport-300-WM an den Start bringen. Die Fahrer sind noch unbekannt, aufgebaut werden die Bikes von der österreichischen Firma YART von Mandy Kainz.

Angel Viñales will damit seinen Beitrag zur Nachwuchsförderung leisten – ein großes Anliegen der Familie Viñales. Maverick arbeitete zum Beispiel schon 2019 mit der «Qatar Motorsports Academy» zusammen, um junge Talente aus dem Wüstenstaat zu fördern.



«Ein Projekt wie dieses geistert mir schon lange im Kopf herum», erzählte Angel. «Ein eigenes Team, in dem junge Fahrer ihr Talent zeigen können. Es ist eine große Befriedigung für mich, dass mir das gelungen ist. Ich weiß die Unterstützung all jener sehr zu schätzen, die mir dabei helfen, meinen Traum wahr werden zu lassen.»



Die Supersport-WM 300 beginnt Ende April in Assen, sieben weitere Events sind geplant. Für Maverick Viñales beginnt die MotoGP-Saison nach aktullem Stand am 28. März in Doha, die ersten Testfahrten des Jahres sind von 19. bis 21. Februar in Sepang geplant.