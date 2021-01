Suzuki bestätigt: Davide Brivio verlässt das Team

Was sich schon am Mittwochabend wie ein Lauffeuer verbreitet hat, ist nun offiziell: Davide Brivio verlässt das Suzuki Ecstar Team, um sich einer «neuen beruflichen Herausforderung zu stellen», wie er sagt.

Seit dem gestrigen Mittwoch pfeifen es die Spatzen von den Dächern: Der bisherige Suzuki-Ecstar-Teammanager Davide Brivio hat das Werksteam des japanischen Herstellers nach dem Titelgewinn mit Joan Mir verlassen und wird neu als CEO bei Alpine F1 in der Formel 1 wirken. Den ersten Teil bestätigen die Japaner nun mit einer Pressemitteilung, in der sie dem Italiener die Arbeit danken, die er in den gemeinsamen acht Jahren geleistet hat.

Projektleiter Shinichi Sahara gesteht: «Ehrlich gesagt war es eine schockierende Nachricht für uns, dass Davide das Suzuki Ecstar Team verlässt. Es fühlt sich an, als hätte mir jemand einen Teil von mir genommen, denn ich habe immer mit ihm diskutiert, wie wir das Team und die Motorräder weiterentwickeln können, und wir haben lange Zeit zusammengearbeitet. 2020 haben wir fantastische Ergebnisse erzielt, trotz der ungewöhnlichen und schwierigen Corona-Situation.»

«Und 2021 wird ein noch wichtigeres Jahr für uns sein, um den Schwung zu halten», fährt der Japaner fort. «Jetzt versuchen wir, den besten Weg zu finden, um den Verlust auszugleichen. Glücklicherweise habe ich in den meisten Fällen eine ganz ähnliche Denkweise wie er, daher denke ich, dass es nicht so schwierig ist, die Richtung beizubehalten, die wir als Team einschlagen sollten. Wir wünschen ihm viel Glück für die Zukunft.»

Brivio selbst erzählt: «Es ergab sich plötzlich eine neue berufliche Herausforderung und Chance und am Ende habe ich mich entschieden, sie anzunehmen. Es war eine schwierige Entscheidung. Das Schwierigste wird sein, diese fabelhafte Gruppe von Leuten zu verlassen, mit denen ich dieses Projekt begonnen habe, als Suzuki wieder in die WM einstieg. Und es ist auch schwer, sich von all den Leuten zu verabschieden, die über die Jahre gekommen sind, um dieses grossartige Team aufzubauen. In dieser Hinsicht fühle ich mich traurig, aber gleichzeitig spüre ich eine grosse Motivation für diese neue Herausforderung – und das war der Schlüsselfaktor, als ich mich entscheiden musste, ob ich meinen Vertrag mit Suzuki verlängern oder eine komplett neue Erfahrung beginnen sollte.»

«Einen MotoGP-Titel zu erringen ist etwas, das in den Suzuki-Geschichtsbüchern bleiben wird und es wird immer einen besonderen Platz in meiner Erinnerung haben. Ich möchte dem gesamten Suzuki-Management für das Vertrauen danken, das sie von Anfang an in mich gesetzt haben. Ich möchte jedem einzelnen Mitglied unserer MotoGP-Gruppe in Japan und an der Strecke danken, dem gesamten Suzuki-Netzwerk und natürlich allen Fahrern, die in dieser Zeit für das Team gefahren sind, besonders Joan und Alex, die eine grossartige Saison 2020 gefahren sind», betont der Italiener.

«Dass Joan Weltmeister wurde, ist ein wahr gewordener Traum für mich und für alle, die hart gearbeitet und mich auf dieser grossartigen Reise begleitet haben», schwärmt Brivio, und erklärt zum Schluss: «Ich wünsche dem Team das Beste, ich hoffe, dass die Ergebnisse in Zukunft immer besser werden und ich werde immer ein Suzuki-Fan sein. Vielen Dank an Suzuki.»

Endstand Fahrer-WM nach 14 Rennen:

1. Mir 171 Punkte. 2. Morbidelli 158. 3. Rins 139. 4. Dovizioso 135. 5. Pol Espargaró 135. 6. Viñales 132. 7. Miller 132. 8. Quartararo 127. 9. Oliveira 125. 10. Nakagami 116. 11. Binder 87. 12. Petrucci 78. 13. Zarco 77. 14. Alex Márquez 74. 15. Rossi 66. 16. Bagnaia 47. 17. Aleix Espargaró 42. 18. Crutchlow 32. 19. Bradl 27. 20. Lecuona 27. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Endstand Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 221 Punkte. 2. Yamaha 204. 3. Suzuki 202, 4. KTM 200. 5. Honda 144. 6. Aprilia 51.

Endstand Team-WM:

1. Team Suzuki Ecstar 310 Punkte. 2. Petronas Yamaha SRT 248. 3. Red Bull KTM Factory Racing 222. 4. Ducati Team 213. 5. Pramac Racing 163. 6. Monster Energy Yamaha MotoGP 178. 7. Red Bull KTM Tech3, 152. 8 LCR Honda 148. 9. Repsol Honda Team 101. 10. Esponsorama Racing 87. 11. Aprilia Racing Team Gresini 54.

Alle MotoGP-Sieger 2020

Jerez-1: Fabio Quartararo (Petronas Yamaha)

Jerez-2: Fabio Quartararo (Petronas Yamaha)

Brünn: Brad Binder (Red Bull KTM)

Spielberg-1: Andrea Dovizioso (Ducati Team)

Spielberg-2: Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech 3)

Misano-1: Franco Morbidelli (Petronas Yamaha)

Misano-2: Maverick Viñales (Monster Yamaha)

Catalunya: Fabio Quartararo (Petronas Yamaha)

Le Mans: Danilo Petrucci (Ducati Team)

Aragón-1: Alex Rins (Suzuki Ecstar)

Aragón-2: Franco Morbidelli (Petronas Yamaha)

Valencia-1: Joan Mir (Suzuki Ecstar)

Valencia-2: Franco Morbidelli (Petronas Yamaha)

Portimão: Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech3)