Covid-19-Patient Fausto Gresini: Sohn gibt Update

Die MotoGP-Familie sorgt sich um Teambesitzer Fausto Gresini, der im Krankenhaus von Bologna intensivmedizinisch versorgt wird. Lorenzo Gresini informierte heute über den Zustand seines 59-jährigen Vaters.

Seit 30. Dezember wird Fausto Gresini, 125er-Weltmeister von 1985 und 1987, auf der Intensivstation des Krankenhauses Carlo Alberto Pizzardi in Bologna behandelt. Am Donnerstag teilte Gresini Racing in einem offiziellen Statement mit, dass der an Covid-19 erkrankte Team Principal zwar nicht mehr im künstlichen Tiefschlaf sei, aber weiterhin auf ein Beatmungsgerät angewiesen ist.



Am heutigen Samstag meldete sich Faustos Sohn Lorenzo zu Wort: «Ein kleines Update zum Zustand von Papa: Er wurde einer Tracheotomie unterzogen (nach rund zehn Tagen Intubation ist es in diesen Fällen die übliche Vorgehensweise). Im Moment ist er stabil, sediert und in einem Zustand des Halbbewusstseins», teilte er auf Facebook mit.



«Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um allen zu danken, die uns beistehen, und es tut mir leid, wenn wir es manchmal nicht schaffen, allen zu antworten», ergänzte Lorenzo Gresini.