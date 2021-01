Im Ferrari: So gibt es Valentino Rossi im Live-Stream 09.01.2021 - 06:22 Von Oliver Müller

MotoGP © Gulf 12 Hours Media Der Ferrari 488 GT3 von Valentino Rossi verfolgt in Bahrain einen McLaren 720S GT3

Valentino Rossi sitzt an diesem Wochenende in einem Ferrari. Der neunmalige Weltmeister bestreitet mit Alessio Salucci und Bruder Luca Marini die 12h Gulf in Bahrain. So kann die Action im Internet angeschaut werden.