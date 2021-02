Miguel Oliveira (KTM): Privattrainings in Portugal

Zwar noch nicht mit MotoGP-Bike, aber im neuen Look: Miguel Oliveira in Portimão

Der portugiesische Red Bull-KTM-MotoGP-Star Miguel Oliveira trainierte dieser Tage privat in seiner Heimat – nach Estoril stand auch die GP-Strecke von Portimão auf seinem Programm.

Während die offiziellen Testfahrten für die MotoGP-Asse für die neue Saison nach hinten verschoben wurden und erst am 6. März in Katar beginnen, lässt Red Bull-KTM-Ass Miguel Oliveira nichts unversucht, um selbst Kilometer auf der Rennstrecke abzuspulen.



Der 26-Jährige, der für die Saison 2021 von der Tech3-Truppe in das offizielle Team von Red Bull-KTM befördert wurde, verbrachte dieser Tage privat einige Zeit im Rennmodus auf dem Motorrad. Somit war Oliveira neben den Ducati-Assen, die in Jerez auf der Panigale saßen, und Honda-Tester Stefan Bradl in einer privilegierten Position.

Zunächst war Oliveira auf seiner Heimstrecke in Estoril nahe Lissabon privat unterwegs. Oliveira wohnt in der Nähe von Setubal vor den Toren von Lissabon. In Estoril spulte Oliveira sogar bei regennasser Piste seine Runden auf seiner privaten Yamaha R1 ab – in blütenweißer Lackierung.



Zur Erinnerung: Oliveira hat damit während des ersten Lockdowns im Vorjahr in Estoril den ersten Lauf zur portugiesischen Superbike-Meisterschaft bestritten und gewonnen.

Am Samstag fuhr Oliveira dann auf der Piste des «Autódromo Internacional do Algarve» in Portimão. Dort gibt es auch einen Partnerschaft zwischen den Betreibern um Paulo Pinheiro und Oliveira. Bei seinen Ausfahrten und dem Fotoshooting trug Oliveira bereits das neue Red Bull-KTM-Leder.