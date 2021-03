Zeitplan Katar-Test: MotoGP-Winterpause ist zu Ende

Mit dem Shakedown-Test für Testfahrer und MotoGP-Rookies wird heute auf dem Losail International Circuit die WM-Saison 2021 eingeläutet. Am Wochenende sind dann auch die Stammfahrer dabei.

Die traditionellen November-Tests in Valencia und Jerez fanden 2020 nicht mehr statt, die für den Februar angesetzten Testfahrten in Sepang mussten dann Corona-bedingt abgesagt werden. Dafür wurden zwei zusätzliche Tage in Katar ins Testprogramm genommen: Unter strengen Corona-Auflagen werden am 6. und 7. März sowie vom 10. bis 12. März die einzigen MotoGP-Wintertests vor der Saison 2021 durchgezogen.

Damit war bei den MotoGP-Stammfahrern (mit Ausnahme des «concession teams» von Aprilia) aber Geduld gefragt: Erst am morgigen Samstag werden sie erstmals seit dem Saisonfinale 2020 auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» von Portimão (22. November) wieder auf ihre Arbeitsgeräte steigen. Repsol-Honda-Star Marc Márquez kündigte allerdings bereits an, dass er den Katar-Test verpassen wird.

Die MotoGP-Rookies dürfen zusammen mit den Testfahrern bereits heute beim Shakedown-Test auf den Losail International Circuit gehen. Somit stehen ihnen immerhin sechs statt fünf Testtage auf der Ducati Desmosedici GP zur Verfügung, ehe am 28. März mit dem ersten Part des Katar-Doppels das erste MotoGP-Rennen der Saison 2021 ansteht.



Dafür brach Enea Bastianini am Donnerstag nach Doha auf, nachdem er seinen Flug am Montag wegen eines nicht eindeutigen Covid-19-Testergebnisses noch verpasst hatte. Nun muss er vor Ort allerdings wie alle anderen Paddock-Mitglieder das PCR-Testergebnis abwarten, ehe er sein Hotelzimmer in Richtung Strecke verlassen kann.

Zur Erinnerung: Der ursprünglich in Jerez angesetzte IRTA-Test für die zwei kleinen WM-Klassen wurde ebenfalls nach Doha verlegt: Sie sind vom 19. bis 21. März drei Tage in Folge im Einsatz.



Die MotoGP-Stars testen jeweils von 14 bis 21 Uhr Ortszeit, der Zeitunterschied zwischen Katar und Europa beträgt zwei Stunden.

Zeitplan für den ersten MotoGP-Wintertest 2021 in Katar (MEZ)

Freitag, 5. März:

Shakedown-Test von 12.00 bis 19.00 Uhr

Practice-Starts von 19.05 bis 19.15 Uhr



Samstag, 6. März:

MotoGP-Test von 12.00 bis 19.00 Uhr

Practice-Starts von 19.05 bis 19.15 Uhr



Sonntag, 7. März:

MotoGP-Test von 12.00 bis 19.00 Uhr

Practice-Starts von 19.05 bis 19.15 Uhr

Zeitplan für den zweiten MotoGP-Wintertest 2021 in Katar (MEZ)

Mittwoch, 10. März:

MotoGP-Test von 12.00 bis 19.00 Uhr

Practice-Starts von 19.05 bis 19.15 Uhr



Donnerstag, 11. März:

MotoGP-Test von 12.00 bis 19.00 Uhr

Practice-Starts von 19.05 bis 19.15 Uhr



Freitag, 12. März:

MotoGP-Test von 12.00 bis 19.00 Uhr

Practice-Starts von 19.05 bis 19.15 Uhr

Zeitplan für den IRTA-Test der Moto2 und Moto3 in Katar (MEZ)

Freitag, 19. März

Moto3-Test von 07.40 bis 08.40 Uhr

Moto2-Test von 09.30 bis 10.30 Uhr

Moto3-Test von 11.20 bis 12.30 Uhr

Moto2-Test von 12.40 bis 13.50 Uhr

Moto3-Test von 14.40 bis 15.50 Uhr

Moto2-Test von 16.00 bis 17.10 Uhr



Samstag, 20. März

Moto3-Test von 07.40 bis 08.40 Uhr

Moto2-Test von 09.30 bis 10.30 Uhr

Moto3-Test von 11.20 bis 12.30 Uhr

Moto2-Test von 12.40 bis 13.50 Uhr

Moto3-Test von 14.40 bis 15.50 Uhr

Moto2-Test von 16.00 bis 17.10 Uhr



Sonntag, 21. März

Moto3-Test von 07.40 bis 08.40 Uhr

Moto2-Test von 09.40 bis 10.40 Uhr

Moto3-Test von 11.30 bis 12.40 Uhr

Moto2-Test von 12.50 bis 14.00 Uhr

Moto3-Test von 15.00 bis 16.10 Uhr

Moto2-Test von 16.20 bis 17.30 Uhr