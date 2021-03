Ramón Aurín über Pol Espargaró: «Titel im Visier»

Mit Pol Espargaró verfolgt das Repsol Honda Team ehrgeizige Ziele. Sein Crew-Chief Ramón Aurín stellt klar: «Pol ist kein Rookie und die Honda ist ein siegfähiges Bike, wir müssen auf jeden Fall um den Titel kämpfen.»

Für Pol Espargaró beginnt in diesem Jahr ein neues Kapitel seiner GP-Karriere. Der Spanier darf für das Repsol Honda Team antreten und an der Seite von Marc Márquez die Werks-Honda RC213V steuern, die er in dieser Woche beim Katar-Test kennenlernen wird. Sein Crew-Chief Ramón Aurín lässt keine Zweifel aufkommen, wenn es um die ehrgeizigen Ziele geht, die er sich für den 29-Jährigen Teamneuling gesteckt hat.

«Unser Ziel ist klar: Wir wollen in den ersten paar Rennen auf das Podium fahren und danach um den Titel kämpfen. Pol ist kein Rookie; er ist ein Fahrer mit viel Erfahrung in der MotoGP und die Honda ist ein siegfähiges Motorrad. Wir müssen auf jeden Fall um den Titel kämpfen», erklärt Aurín.

Von der Erfahrung des WM-Fünften des Vorjahres könne das Team nur profitieren, ist sich der Cheftechniker sicher: «Pol hat viel Erfahrung mit unterschiedlichen Bikes gesammelt, er fuhr die Yamaha und die KTM und er hat bei KTM von Anfang an gute Fortschritte erzielt. Er kann sicherlich einige Erfahrungen mit uns teilen und einige Ideen einbringen, die wir nutzen können, um unser Bike zu verbessern.»

Aurín weiss, was es zu tun gibt: «Das Erste, was wir begreifen müssen, ist die Art und Weise, wie jeder Fahrer sein Feeling erklärt. Sie haben alle eine eigene Art für unterschiedliche Gefühle. Wir müssen herausfinden, was sie am Motorrad ändern wollen, wenn sie etwas über das Bike sagen. Das stärkt die Beziehung zwischen den Mechanikern und dem Fahrer und macht es einfacher zu verstehen, was sie brauchen. Nachdem wir das Motorrad angepasst haben, ist es schliesslich wichtig, dass wir verstehen, was wir tun müssen, um ihm entgegenzukommen, wenn Pol über Probleme spricht.»

