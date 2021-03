Katar-Test, 16 Uhr: Aprilia vorne, viele Debüts

Nach dem Shakedown-Test für Rookies und Testfahrer mischen am Samstag in Katar erstmals in diesem Jahr auch die MotoGP-Stammpiloten mit. Der Zwischenstand um 18 Uhr Ortszeit (16 Uhr MEZ).

Den offiziellen IRTA-Test eröffneten kurz nach 12 Uhr Ortszeit (14 Uhr MEZ) die Testfahrer Michele Pirro (Ducati) und Takuya Tsuda (Suzuki), die schon beim Shakedown am Freitag auf dem Losail International Circuit im Einsatz waren. Der Wind erschwerte die Bedingungen auch am Samstag, auch deshalb sind die Testzeiten mit Vorsicht zu genießen.



Als erster Stammfahrer schwang sich keine zehn Minuten nach Testbeginn Pol Espargaró in den Sattel: Der Repsol-Honda-Neuzugang konnte seine ersten Runden auf der RC213V kaum erwarten. Rund 20 Minuten später gab dann auch Danilo Petrucci sein Debüt auf der Tech3-KTM.



Ein Großteil der MotoGP-Asse hatte es weniger eilig, so standen nach einer Stunde erst bei neun Fahrern gezeitete Runden zu Buche: Red Bull-KTM-Werksfahrer Miguel Oliveira lag in 1:57,707 min voran, gefolgt von Pol Espargaró (+ 0,575 sec) und Brad Binder (+ 0,770 sec).



Zum Vergleich: Die Freitagsbestzeit fixierte Honda-Testfahrer Stefan Bradl in 1:55,614 min. Den All-Time-Lap-Record auf dem 5,380 km langen Losail International Circuit hält Marc Márquez (Honda) mit seiner FP2-Zeit von 2019, einer 1:53,380 min. Beim Katar-Test im Vorjahr fuhr Maverick Viñales (Yamaha) in 1:53,858 min die Bestzeit.

Knapp zwei Stunden nach Testbeginn nahm Vizeweltmeister Franco Morbidelli seine Arbeit auf, er setzte sich nach acht Runden in 1:56,803 min an die Spitze der Zeitenliste. Dort wurde der Petronas-Yamaha-Pilot aber im nächsten Umlauf von Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró in 1.56,605 min verdrängt.



Alex Márquez stürzt auf dem Weg zu einer persönlich schnellten Runde in der letzten Kurve. Der Spanier blieb glücklicherweise unverletzt, seine LCR-Honda wurde aber nach nur acht Runden übel zugerichtet.



Dann nahm Stefan Bradl die Arbeit wieder auf, er fuhr schon nach drei Runden Bestzeit und schraubte diese kontinuierlich nach unten: Eine 1:56,013 min stand nach fünf Umläufen zu Buche.



Zweieinhalb Stunden nach Testbeginn hatten sich bis auf die Suzuki-Werksfahrer Joan Mir und Alex Rins sowie Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin alle MotoGP-Piloten auf die Strecke gewagt. Der spanische Rookie ließ sich dann aber nicht mehr lange bitten und schwang sich wenige Minuten später auf seine Desmosedici.



Apropos Desmosedici: An der Verkleidung der Werks-Ducati von Pecco Bagnaia wurden neue Winglets gesichtet, die am Freitag schon Michele Pirro getestet hatte.

Nach drei Stunden belegten die KTM-Werksfahrer Binder und Oliveira hinter Bradl die Plätze 2 und 3. Valentino Rossi, der inzwischen seine ersten Runden als Petronas-Fahrer absolviert hatte, schob sich Runde für Runde auf Rang 5 der Zeitenliste nach vorne (+ 0,383 sec). In 1:55,810 min blieb Oliveira nach drei Stunden und zehn Minuten als Erster des Tages unter der Marke von 1:56 min.



Bagnaia stürzte unterdessen in Kurve 3 – wie sein Markenkollege Jorge Martin am Freitag.



Honda-Neuling Pol Espargaró und Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo schoben sich Runde für Runde nach vorne, die neue Bestzeit fuhr nach dreieinhalb Stunden aber einmal mehr Bradl: Seine 1:55,362 min war auch Schneller als seine Freitagsbestzeit.

Keine Viertelstunde später löste Aleix Espargaró den Deutschen in 1:55,259 min an der Spitze ab. Rossi schob sich auf Platz 4 nach vorne.



Fast vier Stunden nach Testbeginn ließ sich auch Titelverteidiger Mir erstmals auf der Strecke blicken, sein Teamkollege Rins zog wenig später nach.



Zur Erinnerung: Der Testtag endet um 21 Uhr Ortszeit (19 Uhr MEZ). Anschließend können die Fahrer noch 15 Minuten lang ihre Starts üben.

MotoGP-Test Katar, 6. März, 16 Uhr:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:55,259 min

2. Bradl, Honda, + 0,103 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,537

4. Oliveira, KTM, + 0,551

5. Rossi, Yamaha, + 0,634

6. Viñales, Yamaha, + 0,654

7. Brad Binder, KTM, + 0,913

8. Pol Espargaró, Honda, + 1,042

9. Miller, Ducati, + 1,083

10. Morbidelli, Yamaha, + 1,148

11. Zarco, Ducati, + 1,302

12. Yamaha Test2, + 1,477

13. Nakagami, Honda, + 1,489

14. Bagnaia, Ducati, + 1,587

15. Mir, Suzuki, + 1,698

16. Lecuona, KTM, + 1,714

17. Petrucci, KTM, + 1,926

18. Alex Márquez, Honda, + 2,036

19. Marini, Ducati, + 2,076

20. Guintoli, Suzuki, + 2,298

21. Martin, Ducati, + 2,335

22. Savadori, Aprilia, + 2,353

23. Pedrosa, KTM, + 2,358

24. Bastianini, Ducati, + 2,767

25. Pirro, Ducati, + 3,658

26. Yamaha Test1, + 3,851

27. Yamaha Test3, + 4,043

28. Rins, Suzuki, + 4,235

29. Tsuda, Suzuki, + 4,434