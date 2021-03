MotoGP auf dem Sachsenring ist nicht das Übliche

Geschäftsleute aufgepasst: Für den nach wie vor in Planung befindlichen Motorrad-Grand-Prix von Deutschland auf dem Sachsenring 2021 sowie in Zusammenhang mit diesem gibt es neue Vernetzungsmöglichkeiten.

Die Vorbereitungen der Sachsenring Event GmbH (SEG) hinsichtlich des MotoGP-Spektakels vom 18. bis 20. Juni laufen weiter auf Hochtouren. Unabhängig von den letztlich eintretenden Rahmenbedingungen, ist der Grand Prix immer auch ein finanzieller Kraftakt. Förderer, Gönner und Sponsoren sind daher stets herzlich willkommen. Diesbezüglich haben die beiden SEG-Geschäftsführer Lutz Oeser und Robert Dorn nun weitere Konzepte ausgearbeitet.

So kreierte man zum Beispiel den «Business Club». Mit diesem möchte man Unternehmen der Region, gern auch überregionale, ansprechen, die in Form eines Sponsorenpools mit ihren Vertretern an einem exklusiven Business-Club-Event am Sachsenring zusammenkommen, sich austauschen, neue geschäftliche Verbindungen knüpfen und sich im Kreise gleichgesinnter Motorsportfreunde vernetzen. Hierfür gibt es die Silber- und die Goldmitgliedschaft, mit denen mannigfaltige Werbemaßnahmen am Sachsenring selbst sowie auf einer Sponsorenwand, auf Großplakaten und der Homepage bis hin zu VIP-Tickets verbunden sind.

Die zweite Möglichkeit betrifft den Motorrad-GP auf dem Sachsenring direkt. Für diesen können Unternehmen Plätze im bis zu 350 Personen Platz bietenden VIP-Bereich für sich, Kunden und Geschäftspartner buchen. Dazu gehören auch Sitzplätze auf der angrenzenden Tribüne inkl. großer Videowand, ein exklusives Catering an allen Veranstaltungstagen, VIP-Parkplätze und -Hostessen, Branding-Möglichkeiten fürs eigene Unternehmen sowie Interviews mit Stars der Szene.

Unternehmen, die an einer der genannten Optionen interessiert sind, erhalten bei der Sachsenring Event GmbH, Frau Kristin Müller unter Telefon 03723 8099191 oder der E-Mail mueller@sachsenring-event.de weitere Informationen.