Lucio Cecchinello über Nakagami: «Wichtige Aufgaben»

LCR-Honda-Teammanager Lucio Cecchinello betont nach dem Katar-Test: «Wir haben Takaaki Nakagami ans Herz gelegt, nicht auf die Rundenzeiten zu achten.» Im Vordergrund stand das Sammeln von Daten.

Takaaki Nakagami beendete die Testfahrten auf dem Losail International Circuit auf dem 13. Platz der kombinierten Zeitenliste, 0,750 sec fehlten dem Japaner auf die Bestzeit von Fabio Quartararo, nur 17 Tausendstel trennten ihn von der Bestzeit von Werksfahrer Pol Espargaró. Doch die Zeitenjagd stand auch nicht auf dem Programm des 29-Jährigen aus Chiba.

LCR-Honda-Teammanager Lucio Cecchinello betonte in einem Video-Interview auf «MotoGP.com»: «Der Test-Plan für Taka sah vor, das Gefühl fürs Bike wieder zurückzugewinnen. Wir haben ihm ans Herz gelegt, nicht auf die Rundenzeiten zu achten und stattdessen so viele Eindrücke und Informationen wie möglich zu sammeln.»

«Das ist sehr wichtig, denn er ist zusammen mit Stefan Bradl derzeit der erfahrenste HRC-Pilot und muss deshalb sehr wichtige Aufgaben erfüllen. Er hat sehr viele Dinge, die er in den nächsten Wochen testen muss, und dazu gehört natürlich auch, dass er das neue Chassis ausprobiert», fügte der 51-jährige Ex-Rennfahrer an, der seit 2018 mit Nakagami zusammenarbeitet.

Dass beim WM-Zehnten des Vorjahres nicht alles nach Plan lief, beunruhigt Cecchinello nicht. Neben einem Sturz am Sonntag in der zweiten Kurve bescherte auch die Technik den LCR-Ingenieuren kurz Sorgenfalten. «Das war kein echtes technisches Problem, es ging vielmehr darum, dass wir beim Set-up eines Teils, das sehr neu und präzise ist, einen kleinen Fehler gemacht haben, weil wir es nicht zurückgestellt haben, als wir eine kleine Anpassung am Bike vornahmen. Das konnten wir also schnell aus der Welt schaffen», erklärte Cecchinello.

MotoGP-Test, Katar, kombinierte Zeitenliste 6./7. März

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,940 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,077 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,212

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,213

5. Stefan Bradl, Honda, + 0,270

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,416

7. Maverick Vinales, Yamaha + 0,455

8. Joan Mir, Suzuki, + 0,575

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,711

10. Alex Rins, Suzuki, + 0,718

11. Miguel Oliveira, KTM, + 0,726

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,733

13. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,750

14. Alex Márquez, Honda, + 1,012

15. Test 1, Yamaha, + 1,366

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,546

17. Brad Binder, KTM, + 1,595

18. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 1,630

19. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,644

20. Luca Marini, Ducati, + 1,665

21. Jorge Martin, Ducati, + 1,692

22. Danilo Petrucci, KTM, + 1,855

23. Test 2, Yamaha, + 1,867

24. Iker Lecuona, KTM, + 1,933

25. Dani Pedrosa, KTM, + 2,512

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,822

27. Michele Pirro, + 3,955

28. Test 3, Yamaha, + 4,756

29. Takuya Tsuda, + 4,970