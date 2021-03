Danilo Petrucci: «Im Rennen um Spitzenplätze fighten»

Der italienische KTM-Tech3-Neuling Danilo Petrucci ist mit gebrauchten Reifen bereits konkurrenzfähig, muss sich aber mit neuen Reifen noch klar verbessern. Bis zum GP-Start (26.-28.3.) will er sich deutlich steigern.

Fast dreieinhalb Monate nach dem WM-Finale 2020 in Portugal durfte Danilo Petrucci am Samstag und Sonntag auf dem 5,380 km langem Losail Circuit die ersten Runden auf der KTM RC16 des KTM Tech3 Factory Racing Teams drehen. Der zweifache MotoGP-Sieger ist neben Pol Espargaró der einzige Pilot, der das Fabrikat gewechselt hat. Er schaffte in der Gesamtwertung den nicht gerade überragenden 22. Rang mit 1,8 sec Rückstand auf Fabio Quartararo.

Tech3-Teambesitzer Hervé Poncharal will dieses Zwischenergebnis nicht überbewerten. «Bei KTM wurde im Winter emsig gearbeitet, deshalb hatten wir einige neue Teile zu testen», stellt der Franzose fest. «Das haben wir an den ersten beiden Tagen mit beiden Fahrern erledigt. Jetzt sehen wir ein bisschen klarer und können den KTM-Ingenieuren viel Feedback liefern.»

Poncharal weiter: «Natürlich war es auch interessant zu hören, was Danilo über die KTM sagen würde – nach den vielen Jahren bei einem anderen Hersteller. Er hat klargestellt, dass er mit dem Motorrad happy ist. Aber seine Anpassung ist noch im Gange. Wir werden von Mittwoch bis Freitag weiter in diesen Bereich mit ihm arbeiten. Er wird den Rückstand auf Platz 1 weiter reduzieren. Sobald sich Danilo auf dem Bike richtig wohl fühlt, wird er noch mehr pushen. Und bei Iker müssen wir auch etwas Geduld haben, weil er seit Oktober nicht mehr auf der MotoGP-Maschine gesessen ist. Es freut uns, dass er trotzdem auf dem Level von Danilo war. An den kommenden drei Testtagen werden wir auch die Vorbereitung für die beiden Rennen in Angriff nehmen. Obwohl die Positionen nicht die aufregendsten sind, die wir in unseren Leben gesehen haben, sind wir zuversichtlich. Wir werden bis zum Beginn des offiziellen GP-Trainings am 26. März näher an die Spitze herankommen.»

Wie schwierig war die Umstellung nach sechs Jahren von der Ducati auf die KTM? «Natürlich musste ich mich zuerst an die neuen Knöpfe im Dashboard gewöhnen», stellte Danilo Petrucci fest. «Das sieht alles ein bisschen anders aus. Zum Beispiel habe ich den ‚right height adjuster‘ erst spät am ersten Abend verwendet. Ich wollte zuerst einmal den Charakter des Bikes verstehen. Und ich bin vorläufig noch mit gebrauchten Reifen schneller als mit neuen. Das bedeutet, wir haben noch viel Verbesserungspotenzial. Die Rundenzeit mit den gebrauchten Reifen waren wirklich gut, das macht mich happy. Ich pushe zwar, anderseits habe ich noch nicht übertrieben. Denn wir müssen unser Basis-Set-up noch verbessern.»

«Im Moment freue ich mich über die Vorzüge des KTM-Motors und die Art und Weise, wie die Kraft auf den Hinterreifen übertragen wird», sagt Petrux. «Am ersten Tag hatte ich zu viel Traktion. Aber das ist beim Durchfahren der Kurven nicht sehr hilfreich. Deshalb müssen wir das Motorrad noch besser ausbalancieren. Da auch die KTM einen V4-Motor hat, funktioniert das Triebwerk sehr ähnlich wie jenes, das ich bisher verwendet habe. Aber es ist alles neu für mich, und wir müssen noch herausfinden, in welche Richtung wir bei der Abstimmung gehen müssen.»

Petrux hat sich für die Losail-Tests keine konkreten Ziele gesetzt. «Aber ich will natürlich bis Freitag näher an die Bestzeit herankommen», versichert der WM-Sechste von 2019. «Ich möchte ab Mittwoch sicher schneller fahren als bisher. Ich will für die beiden Rennen in Doha konkurrenzfähig sein. Das Ziel für die Grands Prix wird es sein, um die Spitzenpositionen zu kämpfen.»

Wie hat Petrucci bisher die Atmosphäre im KTM-Tech3-Team wahrgenommen? «Das Klima ist wirklich gut. Es geht sehr ruhig zu, und die Techniker unterstützen mich wirklich großartig. Die Atmosphäre ist entspannt.»

MotoGP-Test, Katar, kombinierte Zeitenliste 6./7. März

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,940 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,077 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,212

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,213

5. Stefan Bradl, Honda, + 0,270

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,416

7. Maverick Vinales, Yamaha + 0,455

8. Joan Mir, Suzuki, + 0,575

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,711

10. Alex Rins, Suzuki, + 0,718

11. Miguel Oliveira, KTM, + 0,726

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,733

13. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,750

14. Alex Márquez, Honda, + 1,012

15. Test 1, Yamaha, + 1,366

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,546

17. Brad Binder, KTM, + 1,595

18. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 1,630

19. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,644

20. Luca Marini, Ducati, + 1,665

21. Jorge Martin, Ducati, + 1,692

22. Danilo Petrucci, KTM, + 1,855

23. Test 2, Yamaha, + 1,867

24. Iker Lecuona, KTM, + 1,933

25. Dani Pedrosa, KTM, + 2,512

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,822

27. Michele Pirro, + 3,955

28. Test 3, Yamaha, + 4,756

29. Takuya Tsuda, + 4,970