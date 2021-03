Joan Mir: «Motor nicht in ein paar Stunden bauen»

MotoGP-Weltmeister Joan Mir brachte die beste Suzuki während der zweitägigen Tests am vergangenen Wochenende in Katar auf Platz 8. Der japanische Hersteller hat ein umfangreiches Entwicklungsprogramm.

«Suzuki hat nicht alles gezeigt, die haben noch was in der Hinterhand», urteilte Ducati-Werksfahrer Jack Miller nach den ersten beiden Testtagen auf dem Losail Circuit am Samstag und Sonntag, nachdem Weltmeister Joan Mir nur die achtbeste Zeit gelang und Teamkollege Alex Rins Zehnter wurde.

Den Samstag nützte der Champion, um den Winterrost abzuschütteln, am Sonntag steckte Mir bereits mitten in der Entwicklungsarbeit. «Wir haben uns darauf konzentriert, verschiedene neue Dinge auszuprobieren, darunter ein anderes Chassis und einiges an der Elektronik. Das Wichtigste ist, dass wir die kleinen Dinge verbessern, wo unsere Schwächen lagen: der Speed über die eine schnelle Runde. MotoGP bedeutet, dass man sich immer verbessern muss.»

Während sich Mir und Rins mit dem Motorrad für die Ende März beginnende Saison 2021 beschäftigten, war Testfahrer Sylvain Guintoli bereits mit Material für 2022 unterwegs, darunter eine neue Motorspezifikation, ein Chassis sowie verschiedene Fahrwerksteile.

Da die Motorenentwicklung für 2020 und 2021 eingefroren ist, konzentriert sich Suzuki bereits auf 2022. «Das diesjährige Motorrad ist nahezu identisch mit der 2020er-Version», erklärte Guintoli. «Wichtig ist, dass wir jetzt vorarbeiten, da wir nicht wissen, wie sich das Jahr entwickelt und wie viele Testgelegenheiten sich noch bieten.»

«Das ist normal», meinte Mir zum Testplan von Guintoli. «Einen Motor kannst du nicht in ein paar Stunden bauen. Es braucht viel Zeit, um ihn genau zu verstehen, deshalb hat Suzuki früh mit der Entwicklung begonnen. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Saison 2021 noch nicht einmal begonnen hat und es ist wichtig, dass wir auch für diese arbeiten. Es geht darum, einen guten Kompromiss zu finden.»

MotoGP-Test, Katar, kombinierte Zeitenliste 6./7. März

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,940 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,077 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,212

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,213

5. Stefan Bradl, Honda, + 0,270

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,416

7. Maverick Vinales, Yamaha + 0,455

8. Joan Mir, Suzuki, + 0,575

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,711

10. Alex Rins, Suzuki, + 0,718

11. Miguel Oliveira, KTM, + 0,726

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,733

13. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,750

14. Alex Márquez, Honda, + 1,012

15. Test 1, Yamaha, + 1,366

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,546

17. Brad Binder, KTM, + 1,595

18. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 1,630

19. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,644

20. Luca Marini, Ducati, + 1,665

21. Jorge Martin, Ducati, + 1,692

22. Danilo Petrucci, KTM, + 1,855

23. Test 2, Yamaha, + 1,867

24. Iker Lecuona, KTM, + 1,933

25. Dani Pedrosa, KTM, + 2,512

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,822

27. Michele Pirro, + 3,955

28. Test 3, Yamaha, + 4,756

29. Takuya Tsuda, + 4,970

MotoGP-Shakedown-Test, Katar, 5. März

1. Stefan Bradl, Honda, 1:55,614 min

2. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,236 sec

3. Test 1, Yamaha, + 1,518

4. Enea Bastianini, Ducati, + 2,437

5. Michele Pirro, Ducati, + 2,442

6. Test 3, Yamaha, + 2,624

7. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 2,659

8. Luca Marini, Ducati, + 2,762

9. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 3,000

10. Jorge Martin, Ducati, + 3,261

11. Dani Pedrosa, KTM, + 3,441

12. Takuya Tsuda, Suzuki, + 5,77