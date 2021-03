Katar-GP: Provisorische Startliste mit Marc Márquez

An den offiziellen Testfahrten auf dem Losail International Circuit nimmt Repsol-Honda-Star Marc Márquez nicht teil. Dafür steht der achtfache Champion auf der provisorischen Startliste für den Saisonauftakt am 28. März.

Am gestrigen Montag kündigte Marc Márquez in einem von Honda veröffentlichten Interview an: «Ich habe das Gefühl, dass ich bald wieder Motorradfahren kann.» Der Repsol-Honda-Star betonte zwar, dass er noch keinen Termin für sein Comeback nach den drei Eingriffen an seinem rechten Oberarm nennen konnte.

Der achtfache Weltmeister verriet aber, dass eine medizinische Kontrolle in dieser Woche Klarheit darüber geben wird, ob er beim Saisonauftakt am 28. März dabei sein wird. Auf der provisorischen Startliste für das erste Rennwochenende der Motorrad-WM taucht der Name des 28-Jährigen aus Cervera auf jeden Fall schon auf.

«Ich weiss, dass das Team auf mich wartet und ich werde mein Bestes geben, um so schnell wie möglich wieder dabei zu sein», beteuerte der ältere der beiden Márquez-Brüder, der nicht gleich wieder auf sein MotoGP-Bike steigen will. «Vielleicht fange ich mit einem kleineren Motorrad an», sagte er dazu.

Bei den Testfahrten auf dem Losail International Circuit muss er auf die Arbeit seiner Markenkollegen und HRC-Testfahrer Stefan Bradl vertrauen. «Ich weiss, dass sie mit Stefan Bradl, Pol Espargaró, meinem Bruder Alex und Takaaki Nakagami sehr hart arbeiten, um neue Teile auszuprobieren und die Performance des Bikes zu verbessern», erklärte er.

Provisorische Startliste «Barwa Grand Prix of Qatar»

5 – Johann Zarco (Pramac Racing)

9 – Danilo Petrucci (Tech3 KTM Factory Racing)

10 – Luca Marini (SKY VR46 Avintia)

12 – Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP)

20 – Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP)

21 – Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT)

23 – Enea Bastianini (Avintia Esponsorama Racing)

27 – Iker Lecuona (Tech3 KTM Factory Racing)

30 – Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu)

32 – Lorenzo Savadori (Aprilia Racing Team Gresini)

33 – Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing)

36 – Joan Mir (Team Suzuki Ecstar)

41 – Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini)

42 – Alex Rins (Team Suzuki Ecstar)

43 – Jack Miller (Ducati Lenovo Team)

44 – Pol Espargaró (Repsol Honda Team)

46 – Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT)

63 – Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team)

73 – Alex Márquez (LCR Honda Castrol)

88 – Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing)

89 – Jorge Martin (Pramac Racing)

93 – Marc Márquez (Repsol Honda Team)