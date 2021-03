Neuer Plan: Impfung für alle Teammitglieder in Doha!

Überraschende Neuigkeit für den MotoGP-Zirkus: Ab Freitagfrüh können sich alle GP-Teammitglieder in Doha mit dem Biontech-Impfstoff gegen Corona impfen lassen.

Was die Formel-1-Teammitglieder bereits beim Bahrain-GP vorexerzieren, wird jetzt auch von der Dorna gemeinsam mit der katarischen Regierung in der MotoGP-WM vollzogen. Ab morgen früh kann sich jedes MotoGP-Teammitglied vor Ort impfen lassen.

Für die Formel-1-Teams beginnen morgen die Testfahrten in Bahrain, alle Teammitglieder und Journalisten vor Ort haben bereits ihre erste Impf-Dosis erhalten. Heute am Abend wird die katarische Regierung in Doha bekannt geben, dass auch alle Insassen des MotoGP-Paddocks geimpft werden – mit Impfstoff von Biontech-Pfizer. Es wird natürlich keine Impfpflicht geben; die Injektionen werden nur auf freiwilliger Basis verabreicht. Die Teams für die Moto3- und Moto2-WM, die von 17. bis 19. März in Katar auf dem Losail Circuit testen, werden nach ihrer Ankunft in Doha geimpft – wenn sie es wünschen. Die beiden Grand Prix sind für 28. März und 4. April angesetzt.

Aber sonst wird sich am bewährten Gesundheitsprotokoll vorläufig nichts ändern. «Wir behalten die ‚bubble‘ bei, denn es wird ja einige Tage dauern, bis Antikörper gebildet werden. Und erst nach 21 Tagen wird die zweite Dosis verabreicht. Aber der Vorteil: Bis zu den Europa-Rennen werden möglichst viele der rund 1300 Teammitglieder gegen Covid-19 immun sein», teilte ein Dorna-Funktionär auf Anfrage von SPEEDWEEK.com mit.

Die nach Doha reisenden GP-Journalisten dürfen aber trotzdem das Media Centre nicht verlassen, denn sie treffen erst nach dem 20. März ein und werden ihre zweite Dosis nicht vor dem Rennen erhalten. Und erst sieben Tage nach der zweiten Impfung wird die volle Wirkung entfaltet.

Übrigens: Die GP-Teams werden in Doha alle auf nur vier Hotels verteilt, um die Ansteckungsgefahr möglichst gering zu halten.

Der Staat von Katar und MotoGP-Promoter Dorna sind seit 2004 Partnerm damals fand der erste Motorrad-GP in Losail statt. Seit 2007 findet der Saisonauftakt jedes Jahr in Doha statt, 2020 klappte das allerdings nur in den Klassen Moto3 und Moto2.

Die Dorna, die Teamvereinigung IRTA und der Weltverband FIM dankten der Regierung von Katar für diese «unglaubliche Gelegenheit», die das Gesundheitsrisiko für alle Teammitglieder und Fahrer reduzieren wird».

Die Motivation der katarischen Regierung liegt auf der Hand: der kleine Wüstenstaat will sich durch die beiden Grand Prix als weitgehend Corona-frei präsentieren – auch im Hinblick auf die Fußball-WM 2022.

Am GP-Kalender wird sich wegen der Impf-Kampagne vorläufig nichts ändern. Die geplanten Europa-GP werden stattfinden. Was mit den Übersee-Rennen im Herbst passiert, hängt von der jeweiligen Corona-Situation, den Reisebeschränkungen und Quarantänepflichten ab.

In Doha war heute zu hören, dass Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta zwischen den beiden Katar-GP nach Indonesien fliegen wird, um dort die Baufortschritte auf dem Mandalika Street Circuit zu begutachten. Der neue Piste in Lombok ist als Reserveschauplatz geplant, falls ein anderer Event in Asien oder Australien ausfällt.

Thailand hat bereits angekündigt, dass 2021 nicht in Buri Ram gefahren werden kann.

Aber wenn der Großteil des Paddocks im Lauf des März durchgeimpft wird, könnte der GP-Zirkus überall auftreten. Aber in Übersee wird nur gefahren, wenn alle Zuschauerplätze belegt werden können.

Der aktualisierte MotoGP-Kalender 2021 (Stand 22.01.)

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

11. Juli: KymiRing/FIN**

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Motegi/J

10. Oktober: Buriram/TH

24. Oktober: Phillip Island/AUS

31. Oktober: Sepang/MAL

14. November: Valencia/E



Ohne Datum:

Termas de Río Hondo/AR

Circuit of the Americas/USA



Reservestrecke:

Mandalika International Street Circuit/IDN**



* Nachtrennen

** Homologation der Strecke steht noch aus