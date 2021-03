Rauchzeichen von Takaaki Nakagami: «Fehler gemacht»

Am Mittwoch ließ es Takaaki Nakagami aus dem Team LCR Honda auf dem Losail Circuit in Katar gewaltig rauchen. «Am Donnerstag werden wir keine Probleme haben», meinte der MotoGP-Fahrer.

Drei Tage haben die MotoGP-Piloten inzwischen in den Abendstunden in Katar getestet, vergangenes Wochenende sowie am Mittwoch. Am Donnerstag und Freitag wird ebenfalls gefahren. LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami fiel am Mittwoch mit einem Probestart auf, bei dem er es ordentlich qualmen ließ.

«Auf einigen Rennstrecken sind wir mit unserem Spritverbrauch am Limit», holte der Japaner etwas aus. «Normalerweise fahre ich meine Einführungsrunde langsam, mit weniger als 90 km/h, um Sprit zu sparen. Das ist in der Nacht aber ein Fehler, weil der Hinterreifen dann zu stark abkühlt. Wenn ich dann einen Start mache, dreht der Hinterreifen stark durch. Mir wurde schnell klar, dass wir einen großen Fehler gemacht haben. Ich musste es aber tun, weil wir schauen wollten, ob alle Anzeigen im Dashboard auch bei Nacht korrekt funktionieren. Ich gehe davon aus, dass wir am Donnerstag keine Probleme mehr haben.»

Nakagami beendete den dritten von fünf Testtagen mit einer guten Sekunde Rückstand auf Jack Miller (Ducati) als Zehnter. «Wir haben viele neue Teile probiert und gingen nicht auf Zeitenjagd», relativierte er seine Rundenzeit.

MotoGP-Test Katar, 10. März 2021:

1. Jack Miller, Ducati, 1:53,183 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,080 sec

3. Maverick Vinales, Yamaha, + 0,327

4. Johann Zarco, Ducati, + 0,716

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,716

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,788

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,895

8. Alex Rins, Suzuki, + 0,960

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 1,053

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,079

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,184

12. Miguel Oliveira, KTM, + 1,343

13. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,435

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,555

15. Alex Márquez, Honda, + 1,747

16. Stefan Bradl, Honda, + 1,791

17. Danilo Petrucci, KTM, + 1,795

18. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,815

19. Jorge Martin, Ducati, + 1,827

20. Brad Binder, KTM, + 2,096

21. Iker Lecuona, KTM, + 2,132

22. Luca Marini, Ducati, + 2,145

23. Dani Pedrosa, KTM, + 2,457

24. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,459

25. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 2,985

26. Michele Pirro, Ducati, + 4,072

27. Test 1, Yamaha, + 4,327

28. Takuya Tsuda, Suzuki, + 4,612

ohne Zeit: Test 3, Yamaha