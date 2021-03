MotoGP-Rookie Luca Marini (20.): Abstand verkürzt

Luca Marini am Donnerstag in Katar

Esponsorama Avintia-Pilot Luca Marini verbesserte sich am Donnerstag in Katar und verkürzte damit den Abstand zur Spitze auf unter zwei Sekunden. Als drittbester Rookie war der Italiener mit seiner Leistung zufrieden.

Beim Katar-Test am Donnerstag hatte Luca Marini Grund zur Freude, denn am Ende des Tages betrug sein Abstand auf die Bestzeit von Maverick Viñales erstmalig weniger als zwei Sekunden. Nach 53 Runden landete er mit einer Zeit von 1:55,022 min 1,778 Sekunden hinter dem Yamaha-Werksfahrer auf Position 20. Damit reihte sich der Italiener als drittbester MotoGP-Neuling hinter Jorge Martín (14./Pramac Ducati) und Avintia-Teamkollege Enea Bastianini (15.) ein.

Doch anstatt auf Zeitenjagd zu gehen, konzentrierte sich der VR46-Fahrer auf seine Rennpace. «Wir haben am Donnerstag sehr hart gearbeitet, insbesondere am Heck des Motorrades. Letztendlich haben wir ein gutes Set-up gefunden, wodurch ich mich in den Kurven verbessern konnte. Auch beim Richtungswechsel haben wir einen Schritt nach vorne gemacht. Am Tagesende fuhr ich eine gute Rennsimulation», berichtete der 23-jährige Moto2-Aufsteiger.

Nach seinem fünften MotoGP-Arbeitstag findet sich der Italiener auf der Ducati Desmosedici GP19 immer besser zurecht. «Ich habe ein gutes Gefühl, auch in Bezug auf die physische Komponente. Mir ist es gelungen, die Reifen bei längeren Einheiten besser zu verstehen. Meine Pace ist nicht schlecht. Beim Long-Run habe ich zwar gemerkt, wie der Vorderreifen auf der rechten Seite stark abbaut, aber ich konnte damit umgehen. Am frühen Nachmittag ging ich mit Medium-Reifen auf die Strecke, bemerkte aber schnell, dass durch die abfallenden Temperaturen der weichere Reifen die bessere Wahl für mich ist», analysierte der Moto2-Vizeweltmeister des Vorjahres seine Eindrücke.

Teammanger Ruben Xaus zeigte sich ebenfalls mit der Entwicklung seines Schützlings zufrieden. «Wir beginnen bereits, bei Luca die ersten Automatismen zu erkennen, alles wirkt natürlicher, wenn er auf die Strecke geht. Ich mag seine genaue und konstante Arbeitsweise sehr. Er arbeitet hart an sich, am Tagesende absolvierte er einen Long-Run über 20 Runden, in dem er stets hohe 1:55-er Zeiten fuhr. Ich bin glücklich, das ist ein guter Ausgangspunkt, wenn man bedenkt, dass es seine erste lange Distanz auf der Ducati war», freute sich der 42-Jährige über Marinis Fortschritte.

MotoGP-Test Katar, 11. März

1. Viñales, Yamaha, 1:53,244 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,079 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,154

4. Bagnaia, Ducati, + 0,200

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,396

6. Mir, Suzuki, + 0,583

7. Rins, Suzuki, + 0,616

8. Rossi, Yamaha, + 0,749

9. Zarco, Ducati, + 0,812

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,859

11. Miller, Ducati, + 1,103

12. Nakagami, Honda, + 1,104

13. Bradl, Honda, + 1,183

14. Martin, Ducati, + 1,239

15. Bastianini, Ducati, + 1,261

16. Binder, KTM, + 1,447

17. Alex Márquez, Honda, + 1,448

18. Oliveira, KTM, + 1,491

19. Petrucci, KTM, + 1,651

20. Marini, Ducati, + 1,778

21. Crutchlow, Yamaha, + 1,836

22. Lecuona, KTM, + 1,951

23. Savadori, Aprilia, + 2,510

24. Yamaha Test3, + 2,587

25. Guintoli, Suzuki, + 2,762

26. Pedrosa, KTM, + 3,462

27. Pirro, Ducati, + 3,488

28. Yamaha Test2, + 4,165

29. Tsuda, Suzuki, + 5,193

MotoGP-Test Katar, 10. März

1. Jack Miller, Ducati, 1:53,183 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,080 sec

3. Maverick Vinales, Yamaha, + 0,327

4. Johann Zarco, Ducati, + 0,716

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,716

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,788

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,895

8. Alex Rins, Suzuki, + 0,960

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 1,053

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,079

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,184

12. Miguel Oliveira, KTM, + 1,343

13. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,435

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,555

15. Alex Márquez, Honda, + 1,747

16. Stefan Bradl, Honda, + 1,791

17. Danilo Petrucci, KTM, + 1,795

18. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,815

19. Jorge Martin, Ducati, + 1,827

20. Brad Binder, KTM, + 2,096

21. Iker Lecuona, KTM, + 2,132

22. Luca Marini, Ducati, + 2,145

23. Dani Pedrosa, KTM, + 2,457

24. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,459

25. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 2,985

26. Michele Pirro, Ducati, + 4,072

27. Test 1, Yamaha, + 4,327

28. Takuya Tsuda, Suzuki, + 4,612

ohne Zeit: Test 3, Yamaha

MotoGP-Test, Katar, kombinierte Zeitenliste 6./7. März

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,940 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,077 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,212

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,213

5. Stefan Bradl, Honda, + 0,270

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,416

7. Maverick Vinales, Yamaha + 0,455

8. Joan Mir, Suzuki, + 0,575

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,711

10. Alex Rins, Suzuki, + 0,718

11. Miguel Oliveira, KTM, + 0,726

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,733

13. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,750

14. Alex Márquez, Honda, + 1,012

15. Test 1, Yamaha, + 1,366

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,546

17. Brad Binder, KTM, + 1,595

18. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 1,630

19. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,644

20. Luca Marini, Ducati, + 1,665

21. Jorge Martin, Ducati, + 1,692

22. Danilo Petrucci, KTM, + 1,855

23. Test 2, Yamaha, + 1,867

24. Iker Lecuona, KTM, + 1,933

25. Dani Pedrosa, KTM, + 2,512

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,822

27. Michele Pirro, + 3,955

28. Test 3, Yamaha, + 4,756

29. Takuya Tsuda, + 4,970