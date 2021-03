Franco Morbidelli (2.): «357 km/h sind beeindruckend»

Auch wenn Ducati der Konkurrenz beim Top-Speed überlegen ist und Franco Morbidelli von Johann Zarcos Marke nur träumen kann, sieht der Petronas-Fahrer auch Suzuki und Yamaha im Kampf um den Sieg beim MotoGP-Auftakt 2021.

In den letzten Minuten ging Franco Morbidelli am Donnerstagabend in Doha auf Zeitenjagd und kam noch bis auf 0,079 Sekunden an die Tagesbestzeit von Maverick Viñales heran. Mit seiner 1:53,323 min war der Petronas-Fahrer, der im Gegensatz zu seinen Markenkollegen nicht auf der aktuellsten Yamaha M1 in der Factory-spec sitzt, sehr glücklich.



Dazu kam: «Wir haben es auch geschafft, die Pace ein bisschen zu verbessern. Obwohl die Streckenverhältnisse heute ein bisschen weniger schnelle Zeiten zuließen, konnte ich die gestrige Pace halten. Und ich fühlte mich wohler auf dem Bike. Wir haben uns also verbessert», betonte Morbidelli. «Aber wenn man auf die anderen Jungs schaut, dann steigert sich jeder. Die Ducati schauen sehr stark aus, auch Suzuki und die anderen zwei Yamaha – und auch Vale war sehr schnell. Im Moment sieht es nach einem Kampf zwischen Yamaha, Suzuki und Ducati aus.»

«Franky» warf dann noch einen genaueren Blick auf die Zeitenliste: «Überraschungen gibt es keine. Alle sind sehr schnell und sehr stark. Die Top-8 unter 1:54 min, das ist beeindruckend. So wie die 357 km/h von Zarco beeindruckend sind. Eine interessante Zeitenliste – schön und schwierig.»



«Die Ducati sind auf dieser Strecke sehr stark, wir haben heute gesehen, dass Johann 357 km/h erreicht hat, das ist ein unglaublicher Speed», staunte der 26-jährige Italiener und konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Denn bei ihm wurden nur 341,7 km/h gemessen. «Es wird sehr schwer, im Rennen gegen sie zu kämpfen – nicht nur wegen des Speeds auf der Geraden, diese Strecke scheint abgesehen vom dritten Sektor für sie maßgeschneidert zu sein.»

Fühlt sich der dreifache MotoGP-Siege der Vorsaison trotzdem bereit für den Auftakt am 28. März? «Ja, ich fühle mich bereit, wir haben an diesen vier Tagen sehr gut gearbeitet. Ich bin sehr zufrieden, wir haben viele Runden gedreht, viele Dinge ausprobiert – verschiedene Set-up-Varianten und kleine Dinge, die wir auch testen konnten. Ein Tag steht noch an, aber der Großteil der Arbeit ist erledigt. Wir werden am Ende eine sehr klare Vorstellung haben.»



Die neue Frontverkleidung, die bei Rossi und Co. gesichtet wurde, kommt übrigens nicht auf die A-spec von Morbidelli. «Nein, weil ich nicht glaube, dass sie auf mein Motorrad passt», erklärte der Vizeweltmeister des Vorjahres. «Yamaha hat viele kleine Dinge gebracht, um mein Paket zu verbessern. Entwicklung findet an meinem Motorrad aber keine statt, da wird man sich auf die neuen Bikes konzentrieren, das ist auch richtig so.»

Am Rande des Tests wurde am Donnerstag bekannt, dass sich jedes Paddock-Mitglied ab Freitagfrüh mit dem Biontech-Impfstoff gegen Corona impfen lassen kann. Morbidelli begrüßt das Angebot: «Ich habe es kurz nach dem Ende des Testtages erfahren. Geimpft zu werden ist für mich eine positive Sache. Hier in Katar scheinen sie in der Hinsicht ziemlich weit zu sein. Ich muss der Dorna und den Verantwortlichen in Katar danken, weil es nicht selbstverständlich ist, dass man die Chance auf die Impfung bekommt. Ich habe also Glück.»

MotoGP-Test Katar, 11. März:

1. Viñales, Yamaha, 1:53,244 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,079 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,154

4. Bagnaia, Ducati, + 0,200

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,396

6. Mir, Suzuki, + 0,583

7. Rins, Suzuki, + 0,616

8. Rossi, Yamaha, + 0,749

9. Zarco, Ducati, + 0,812

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,859

11. Miller, Ducati, + 1,103

12. Nakagami, Honda, + 1,104

13. Bradl, Honda, + 1,183

14. Martin, Ducati, + 1,239

15. Bastianini, Ducati, + 1,261

16. Binder, KTM, + 1,447

17. Alex Márquez, Honda, + 1,448

18. Oliveira, KTM, + 1,491

19. Petrucci, KTM, + 1,651

20. Marini, Ducati, + 1,778

21. Crutchlow, Yamaha, + 1,836

22. Lecuona, KTM, + 1,951

23. Savadori, Aprilia, + 2,510

24. Yamaha Test3, + 2,587

25. Guintoli, Suzuki, + 2,762

26. Pedrosa, KTM, + 3,462

27. Pirro, Ducati, + 3,488

28. Yamaha Test2, + 4,165

29. Tsuda, Suzuki, + 5,193