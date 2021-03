Aleix Espargaró sieht Vorteile in der Carbon-Schwinge

Die neue Aprilia RS-GP hinterlässt bislang einen tadellosen Eindruck, Aleix Espargaró schaffte es am vierten MotoGP-Testtag in Katar auf den beachtlichen fünften Platz.

Die Verantwortlichen von Aprilia haben bei der Vorstellung der neuen RS-GP mit geschwollener Brust verkündet, dass der Hersteller aus Noale dieses Jahr den Anschluss an die Spitze schaffen werde. Im siebten Jahr in der Königsklasse sehnen sich die Aprilia-Fans nach guten Ergebnissen, früher wurden in der 125er- und 250er-Klasse WM-Titel am Fließband eingefahren.

Sollten die Ergebnisse in Katar ein Indikator für die Ende März beginnende Saison 2021 sein, dann schaut es gut aus. Die ersten beiden Testtage auf dem Losail Circuit beendete Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró als Erster und Dritter und sorgte damit für eine willkommene Überraschung. Auch am Mittwoch, dem dritten von insgesamt fünf Testtagen, war der 31-Jährige als Sechster wieder weit vorne zu finden – zur Bestzeit von Ducati-Werksfahrer Jack Miller (1:53,183 min) fehlten ihm aber 0,788 sec.

Den Donnerstag beendete der Ältere der Espargaró-Brüder als starker Fünfter, zu Maverick Vinales (Yamaha) an der Spitze fehlen ihm nur 0,396 sec.

Auch Aprilia setzt inzwischen eine Carbon-Schwinge ein. «Das Problem zu Beginn dieses Projekts war», erklärte Aleix Espargaró, «dass wir keine identischen Schwingen hinbekamen. Auch gingen wir davon aus, dass eine Carbon-Schwinge sofort leichter sein würde, so war es aber nicht. Mit der nötigen Steifigkeit erreichten wir kein gutes Gewicht. Mit etwas Arbeit fanden wir aber einen Weg, eine solche Schwinge zu bauen. Dieses Jahr sind die Stabilität, Steifigkeit und das Gewicht gut – besser als beim bisherigen Modell. Wir stehen mit der Entwicklung aber nach wie vor am Anfang und müssen Erfahrungen sammeln.»

MotoGP-Test Katar, 11. März 2021:

1. Viñales, Yamaha, 1:53,244 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,079 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,154

4. Bagnaia, Ducati, + 0,200

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,396

6. Mir, Suzuki, + 0,583

7. Rins, Suzuki, + 0,616

8. Rossi, Yamaha, + 0,749

9. Zarco, Ducati, + 0,812

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,859

11. Miller, Ducati, + 1,103

12. Nakagami, Honda, + 1,104

13. Bradl, Honda, + 1,183

14. Martin, Ducati, + 1,239

15. Bastianini, Ducati, + 1,261

16. Binder, KTM, + 1,447

17. Alex Márquez, Honda, + 1,448

18. Oliveira, KTM, + 1,491

19. Petrucci, KTM, + 1,651

20. Marini, Ducati, + 1,778

21. Crutchlow, Yamaha, + 1,836

22. Lecuona, KTM, + 1,951

23. Savadori, Aprilia, + 2,510

24. Yamaha Test3, + 2,587

25. Guintoli, Suzuki, + 2,762

26. Pedrosa, KTM, + 3,462

27. Pirro, Ducati, + 3,488

28. Yamaha Test2, + 4,165

29. Tsuda, Suzuki, + 5,193

MotoGP-Test Katar, 10. März 2021:

1. Jack Miller, Ducati, 1:53,183 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,080 sec

3. Maverick Vinales, Yamaha, + 0,327

4. Johann Zarco, Ducati, + 0,716

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,716

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,788

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,895

8. Alex Rins, Suzuki, + 0,960

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 1,053

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,079

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,184

12. Miguel Oliveira, KTM, + 1,343

13. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,435

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,555

15. Alex Márquez, Honda, + 1,747

16. Stefan Bradl, Honda, + 1,791

17. Danilo Petrucci, KTM, + 1,795

18. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,815

19. Jorge Martin, Ducati, + 1,827

20. Brad Binder, KTM, + 2,096

21. Iker Lecuona, KTM, + 2,132

22. Luca Marini, Ducati, + 2,145

23. Dani Pedrosa, KTM, + 2,457

24. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,459

25. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 2,985

26. Michele Pirro, Ducati, + 4,072

27. Test 1, Yamaha, + 4,327

28. Takuya Tsuda, Suzuki, + 4,612

ohne Zeit: Test 3, Yamaha