Iker Lecuona (KTM/22.) verzweifelt: «Ohne Vorwarnung»

Iker Lecuona hatte am Donnerstag in Doha erneut einen Sturz zu verzeichnen, der ihn weiter zurückwarf. «Bei zwei von drei Stürzen weiß ich nicht, warum ich zu Boden ging», zeigte sich der KTM Tech3-Pilot ratlos.

Der Katar-Test am Donnerstag verlief für die KTM-Truppe enttäuschend. Unter den Top-15 war kein Fahrer der Österreicher aufzufinden, bester KTM-Pilot war Brad Binder auf Position 16. Besonders hart traf es Iker Lecuona, der bereits am Morgen in Kurve 12 einen Sturz zu verzeichnen hatte. «Nach dem Crash benötigte das Team einige Zeit, um das Bike zu reparieren, was unseren Plan eines Long-Runs etwas beeinträchtigte», so der Tech3-Pilot.

«Durch den Sturz war mein Gefühl für das Motorrad nicht gut genug, um einen Zeitenangriff zu starten. Ich bin insgesamt dreimal gestürzt, einmal wusste ich warum, aber die anderen beiden Male habe ich nichts anders gemacht als zuvor. Ich ging ohne Vorwarnung zu Boden», erklärte der 21-Jährige verzweifelt. «KTM hat derzeit einige Probleme, aber ich bin mir sicher, dass wir uns am Freitag durch unsere konzentrierte Arbeitsweise noch einmal steigern können», fuhr er fort.

Gibt es große Unterschiede zwischen der 2020er- und der diesjährigen Version des Motorrades? «Diese Frage ist schwierig zu beantworten», gab der Spanier zu verstehen. «KTM hat viele Dinge verändert, um das Motorrad zu verbessern. Es fühlt sich einfach jedes Mal anders an. Manche Dinge funktionieren besser, manche schlechter.»

Lecuona machte insbesondere die Strecke in Doha für die mangelnde Performance der KTM verantwortlich. «Wir haben in Katar große Probleme, da das Streckenlayout der KTM nicht entgegenkommt. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir in Zukunft um die Top-10-Plätze kämpfen können. Die MotoGP-Motorräder sind sehr verschieden, nicht wie in der Moto2-Klasse, wo alle Bikes identisch sind. Aufgrund der unterschiedlichen Charakteristika hat jeder Hersteller auf einer anderen Strecke seine Stärken und ist dort schnell. Wir fünf Fahrer [Vier Stammpiloten plus Dani Pedrosa als Testfahrer] arbeiten alle sehr hart zusammen und sorgen dafür, dass die KTM schneller wird», schilderte der Tech3-Pilot den Zusammenhalt im Team.

Den Donnerstag beendete Lecuona, der 2021 seine dritte Saison in der Königsklasse bestreiten wird, auf Rang 22. Mit einer Rundenzeit von 1:55,195 min fehlten dem Spanier am Ende 1,951 Sekunden auf die Bestzeit von Maverick Viñales. Am Freitag gehen die MotoGP-Piloten ein letztes Mal auf die Strecke, bevor am 26. März in Katar der Startschuss für die Saison fällt.

MotoGP-Test Katar, 11. März:

1. Viñales, Yamaha, 1:53,244 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,079 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,154

4. Bagnaia, Ducati, + 0,200

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,396

6. Mir, Suzuki, + 0,583

7. Rins, Suzuki, + 0,616

8. Rossi, Yamaha, + 0,749

9. Zarco, Ducati, + 0,812

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,859

11. Miller, Ducati, + 1,103

12. Nakagami, Honda, + 1,104

13. Bradl, Honda, + 1,183

14. Martin, Ducati, + 1,239

15. Bastianini, Ducati, + 1,261

16. Binder, KTM, + 1,447

17. Alex Márquez, Honda, + 1,448

18. Oliveira, KTM, + 1,491

19. Petrucci, KTM, + 1,651

20. Marini, Ducati, + 1,778

21. Crutchlow, Yamaha, + 1,836

22. Lecuona, KTM, + 1,951

23. Savadori, Aprilia, + 2,510

24. Yamaha Test3, + 2,587

25. Guintoli, Suzuki, + 2,762

26. Pedrosa, KTM, + 3,462

27. Pirro, Ducati, + 3,488

28. Yamaha Test2, + 4,165

29. Tsuda, Suzuki, + 5,193

MotoGP-Test Katar, 10. März

1. Jack Miller, Ducati, 1:53,183 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,080 sec

3. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,327

4. Johann Zarco, Ducati, + 0,716

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,716

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,788

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,895

8. Alex Rins, Suzuki, + 0,960

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 1,053

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,079

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,184

12. Miguel Oliveira, KTM, + 1,343

13. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,435

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,555

15. Alex Márquez, Honda, + 1,747

16. Stefan Bradl, Honda, + 1,791

17. Danilo Petrucci, KTM, + 1,795

18. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,815

19. Jorge Martin, Ducati, + 1,827

20. Brad Binder, KTM, + 2,096

21. Iker Lecuona, KTM, + 2,132

22. Luca Marini, Ducati, + 2,145

23. Dani Pedrosa, KTM, + 2,457

24. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,459

25. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 2,985

26. Michele Pirro, Ducati, + 4,072

27. Test 1, Yamaha, + 4,327

28. Takuya Tsuda, Suzuki, + 4,612

MotoGP-Test, Katar, kombinierte Zeitenliste 6./7. März

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,940 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,077 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,212

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,213

5. Stefan Bradl, Honda, + 0,270

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,416

7. Maverick Vinales, Yamaha + 0,455

8. Joan Mir, Suzuki, + 0,575

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,711

10. Alex Rins, Suzuki, + 0,718

11. Miguel Oliveira, KTM, + 0,726

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,733

13. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,750

14. Alex Márquez, Honda, + 1,012

15. Test 1, Yamaha, + 1,366

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,546

17. Brad Binder, KTM, + 1,595

18. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 1,630

19. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,644

20. Luca Marini, Ducati, + 1,665

21. Jorge Martin, Ducati, + 1,692

22. Danilo Petrucci, KTM, + 1,855

23. Test 2, Yamaha, + 1,867

24. Iker Lecuona, KTM, + 1,933

25. Dani Pedrosa, KTM, + 2,512

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,822

27. Michele Pirro, + 3,955

28. Test 3, Yamaha, + 4,756

29. Takuya Tsuda, + 4,970