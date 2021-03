Enea Bastianini (Ducati/15.): «Seltsames Gefühl»

Esponsorama Ducati-Pilot Enea Bastianini hatte am Donnerstag in Doha nicht nur mit den veränderten Streckenbedingungen zu kämpfen. Nach einem Sturz am Mittwoch machten ihm Schulterschmerzen zusätzlich zu schaffen.

Enea Bastianini war auch am zweiten Tag in Katar gut unterwegs. Jedoch drehte der Esponsorama-Ducati- Pilot nur 38 Runden auf dem Losail Circuit, da ihn starke Schulterschmerzen früh ausbremsten. «Ich wollte pushen, aber bereits nach zehn Runden hatte ich Probleme in der Schulter, nach so vielen Testtagen und dem Sturz am Mittwoch war sie fertig. Ich ging ins Clinica Mobile, um mich durchchecken zu lassen, danach fühlte ich mich besser und setzte den Test fort», erklärte der Italiener seine zwischenzeitliche Absenz.

KTM Tech3 Factory-Pilot Iker Lecuona klagte am Mittwoch bereits über ähnliche Beschwerden, da die Belastung auf dem MotoGP-Motorrad um einiges höher sei als auf einem Serienmotorrad. Doch Bastianini sieht hierin keine Einschränkung für sich. «Ich arbeite eng mit dem medizinischen Personal zusammen, weshalb mir die Schulter am Freitag keine Schmerzen mehr bereiten sollte.»

Zu seiner Performance auf der Strecke meinte der Moto2-Weltmeister: «Ich fuhr eine Rennsimulation und konnte dabei gute Rundenzeiten bringen, worüber ich glücklich bin. Jedoch war es aufgrund der gestiegenen Asphalttemperaturen schwierig zu pushen, weshalb ich am Freitag noch einmal versuchen werde, schneller zu sein.» Der Italiener beendete den Donnerstag hinter Jorge Martin (Pramac Ducati) als zweitbester Rookie auf Position 15. Mit einer Rundenzeit von 1:54,505 min fehlten ihm am Ende 1,261 Sekunden auf den Tagesschnellsten Maverick Viñales (Yamaha). Zum Vergleich, den ersten IRTA-Test in Doha schloss «La Bestia» mit einer Zeit von 1:55,486 min ab.

Auf die Frage, welche was für ihn die größte Herausforderung auf einem MotoGP-Bike sei, hatte der 23-Jährige eine klare Antwort: «Für mich ist es am schwierigsten, im Kurvenscheitelpunkt schnell zu sein. Ich muss die Bremse zeitiger lösen als bei der Moto2-Maschine, aber dieses Gefühl ist sehr seltsam. Jedoch ist das wichtig für den Kurvenausgang, denn wenn man zu langsam aus der Kurve fährt, beginnt das Hinterrad zu pumpen», erklärte Bastianini.

Am Freitag steht ein letzter Testtag auf dem Programm, bevor die Nummer 23 am 28. März in Katar zum ersten Mal in der Startaufstellung der Königsklasse zu sehen sein wird.

MotoGP-Test Katar, 11. März:

1. Viñales, Yamaha, 1:53,244 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,079 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,154

4. Bagnaia, Ducati, + 0,200

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,396

6. Mir, Suzuki, + 0,583

7. Rins, Suzuki, + 0,616

8. Rossi, Yamaha, + 0,749

9. Zarco, Ducati, + 0,812

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,859

11. Miller, Ducati, + 1,103

12. Nakagami, Honda, + 1,104

13. Bradl, Honda, + 1,183

14. Martin, Ducati, + 1,239

15. Bastianini, Ducati, + 1,261

16. Binder, KTM, + 1,447

17. Alex Márquez, Honda, + 1,448

18. Oliveira, KTM, + 1,491

19. Petrucci, KTM, + 1,651

20. Marini, Ducati, + 1,778

21. Crutchlow, Yamaha, + 1,836

22. Lecuona, KTM, + 1,951

23. Savadori, Aprilia, + 2,510

24. Yamaha Test3, + 2,587

25. Guintoli, Suzuki, + 2,762

26. Pedrosa, KTM, + 3,462

27. Pirro, Ducati, + 3,488

28. Yamaha Test2, + 4,165

29. Tsuda, Suzuki, + 5,193

MotoGP-Test Katar, 10. März:

1. Jack Miller, Ducati, 1:53,183 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,080 sec

3. Maverick Vinales, Yamaha, + 0,327

4. Johann Zarco, Ducati, + 0,716

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,716

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,788

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,895

8. Alex Rins, Suzuki, + 0,960

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 1,053

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,079

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,184

12. Miguel Oliveira, KTM, + 1,343

13. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,435

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,555

15. Alex Márquez, Honda, + 1,747

16. Stefan Bradl, Honda, + 1,791

17. Danilo Petrucci, KTM, + 1,795

18. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,815

19. Jorge Martin, Ducati, + 1,827

20. Brad Binder, KTM, + 2,096

21. Iker Lecuona, KTM, + 2,132

22. Luca Marini, Ducati, + 2,145

23. Dani Pedrosa, KTM, + 2,457

24. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,459

25. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 2,985

26. Michele Pirro, Ducati, + 4,072

27. Test 1, Yamaha, + 4,327

28. Takuya Tsuda, Suzuki, + 4,612

ohne Zeit: Test 3, Yamaha

MotoGP-Test, Katar, kombinierte Zeitenliste 6./7. März:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,940 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,077 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,212

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,213

5. Stefan Bradl, Honda, + 0,270

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,416

7. Maverick Vinales, Yamaha + 0,455

8. Joan Mir, Suzuki, + 0,575

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,711

10. Alex Rins, Suzuki, + 0,718

11. Miguel Oliveira, KTM, + 0,726

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,733

13. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,750

14. Alex Márquez, Honda, + 1,012

15. Test 1, Yamaha, + 1,366

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,546

17. Brad Binder, KTM, + 1,595

18. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 1,630

19. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,644

20. Luca Marini, Ducati, + 1,665

21. Jorge Martin, Ducati, + 1,692

22. Danilo Petrucci, KTM, + 1,855

23. Test 2, Yamaha, + 1,867

24. Iker Lecuona, KTM, + 1,933

25. Dani Pedrosa, KTM, + 2,512

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,822

27. Michele Pirro, + 3,955

28. Test 3, Yamaha, + 4,756

29. Takuya Tsuda, + 4,970