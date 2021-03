Geknickter Johann Zarco (9.): «Danach fragt niemand» 11.03.2021 - 22:47 Von Maximilian Wendl

MotoGP © Gold & Goose Johann Zarco wurde in Katar mit 357,6 km/h geblitzt

Johann Zarco hat es wieder getan. Nachdem der Ducati-Pilot bereits am Mittwoch einen inoffiziellen Top-Speed-Bestwert aufgestellt hatte, legte er am Donnerstag noch einmal nach: Mit 357,6 km/h wurde er in Katar geblitzt.