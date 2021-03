Maverick Viñales (Yamaha/1.): «Wir arbeiten hart»

Maverick Viñales (26) führte am Donnerstag beim MotoGP-Test in Katar ein Yamaha-Trio auf den ersten drei Plätzen an. Aber bleibt das auch bei weniger guten Grip-Verhältnissen so?

In 1:53,244 min war Maverick Viñales am Donnerstag Schnellster, knackte die Mittwochsbestzeit von Jack Miller aber nicht. «Ich fühle mich gut mit dem Bike. Das ist das Wichtigste», betonte er. «Ich habe auch das Gefühl, dass die letzten Runden auf den Reifen noch gut sind. Mal sehen, im Rennen ist es immer anders. Aber wir bleiben positiv gestimmt, weil wir glauben, dass das Motorrad bereit ist. Das ist das Wichtigste.»

Die Performance der Yamaha-Piloten in Losail – sowohl auf einer schnellen Runde als auch im Hinblick auf die Pace – veranlasst die Konkurrenz, Viñales und Co. zu den Favoriten für den MotoGP-Auftakt in Katar zu zählen. Fabio Quartararo befürchtet allerdings, dass sich das Blatt bei weniger guten Grip-Verhältnissen wieder wenden könne. «Wir werden es sehen, wir arbeiten sehr hart an dem Aspekt», meinte Viñales dazu. «Natürlich weiß man es nie, bis dann tatsächlich kein Grip vorhanden ist. Das ist die Schwierigkeit. Aber wir arbeiten hart und behalten unsere positive Einstellung bei.» Vor allem auf dem neuen Chassis ruhen dabei die Hoffnungen des Spaniers.



«Die Strecke hat ein unglaubliches Grip-Level, man kann also nicht sagen, ob wir für eine Situation ohne Grip bereit wären. Wie man sieht, sind die Rundenzeiten super schnell», verwies der 26-jährige Yamaha-Werksfahrer auf die Zeitenliste. «Wir sind auch sehr neugierig zu sehen, wie es bei weniger Grip läuft. Hier haben wir im Moment ein wirklich gutes Gefühl, die Rundenzeiten gehen uns sehr leicht von der Hand. Wir werden sehen, ob wir auch mit weniger Grip diese Performance abrufen und an der Spitze sein können.»

Auch am Startvorgang arbeitet Viñales an den Testtagen vermehrt: «Wir versuchen uns zu verbessern. Das ist schwierig, weil wir uns auch auf mechanischer Ebene verbessern müssen, nicht nur die Art und Weise des Startvorgangs. Es geht da auch um die Kupplung. Wir probieren viele neue Dinge. Wir verbessern uns Schritt für Schritt, sind aber noch nicht da, wo wir sein wollen. Daher werden wir es morgen wieder versuchen.»



Am Rande des Tests wurde am Donnerstag bekannt, dass sich jedes Paddock-Mitglied ab Freitagfrüh mit dem Biontech-Impfstoff gegen Corona impfen lassen kann. Was denkt Viñales darüber? «Ich weiß es noch nicht, ich habe auch noch nicht mit dem Team darüber gesprochen. Aber sicher ist es ein Schutz für einen selbst.»

MotoGP-Test Katar, 11. März:

1. Viñales, Yamaha, 1:53,244 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,079 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,154

4. Bagnaia, Ducati, + 0,200

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,396

6. Mir, Suzuki, + 0,583

7. Rins, Suzuki, + 0,616

8. Rossi, Yamaha, + 0,749

9. Zarco, Ducati, + 0,812

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,859

11. Miller, Ducati, + 1,103

12. Nakagami, Honda, + 1,104

13. Bradl, Honda, + 1,183

14. Martin, Ducati, + 1,239

15. Bastianini, Ducati, + 1,261

16. Binder, KTM, + 1,447

17. Alex Márquez, Honda, + 1,448

18. Oliveira, KTM, + 1,491

19. Petrucci, KTM, + 1,651

20. Marini, Ducati, + 1,778

21. Crutchlow, Yamaha, + 1,836

22. Lecuona, KTM, + 1,951

23. Savadori, Aprilia, + 2,510

24. Yamaha Test3, + 2,587

25. Guintoli, Suzuki, + 2,762

26. Pedrosa, KTM, + 3,462

27. Pirro, Ducati, + 3,488

28. Yamaha Test2, + 4,165

29. Tsuda, Suzuki, + 5,193