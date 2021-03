Suzuki-Star Joan Mir: Teil einer großen Fußball-Doku

MotoGP-Weltmeister Joan Mir (Suzuki) kam vor kurzem auf dem Circuit Barcelona-Catalunya mit FC Barcelona-Star Pedri zusammen, um einen Teil der neuen BARCA-Doku «Dreaming Together» zu verfilmen.

Pedro González López, besser bekannt als Pedri, ist der große Neuzugang des Profi-Fußballvereins FC Barcelona. Der siebtgrößte Sportverein der Welt, Spaniens nationaler Rekordhalter, organisierte zusammen mit MotoGP-Rechteinhaber Dorna, Suzuki, Rocco’s Ranch und der Rennstrecke von Barcelona ein Treffen zwischen MotoGP-Weltmeister Joan Mir und Pedri, um die Begeisterung und Leidenschaft untereinander auszutauschen.



«Ich liebe es immer, etwas Neues zu tun und es war eine Ehre, Pedri und einige Leute des FCB zu treffen. Ich hatte eine Menge Spaß und wir haben viel Gummi verbrannt», strahlte der Suzuki-Pilot.

Mir gab Pedri einen Vorgeschmack seines Sports und brachte ihm Flat-Track mit Jack Miller nahe, bevor die GSX-RR bereitstand für eine Sitzprobe des Fußball-Stars. Anschließend begeisterte Mir den 18-Jährigen mit ein paar fliegenden Runden mit der Straßenversion auf dem 4,627 km langen Kurs in Katalonien. Der ganze Tag diente einem Dreh für eine Doku des FC Barcelona, die am kommenden Mittwoch auf BARCA TV+ erscheinen wird.



«Fußball ist eine ganz andere Geschichte und nichts gibt dir das Gefühl der Power einer MotoGP-Maschine», betonte Mir. «Er hat es wirklich genossen und die Wheelies auf der Geraden waren super. Es ist komisch, wenn jemand erstmals die Lederkombi anzieht und ich ihm das erklären muss, denn er hatte so etwas noch nie zuvor erlebt. Wenn ich in das Camp Nou gehen würde, wäre es auch für mich etwas völlig verrücktes.»

«Ich freue mich darauf, sobald Covid es zulässt, ihn zu einem Rennen in die Suzuki-Box einzuladen, damit er die MotoGP erleben kann. Vielleicht komme ich dann eines Tages ins Camp Nou», sagte der MotoGP-Weltmeister voller Vorfreude.



Auch Pedri, der für eine Ablösesumme von fünf Millionen Euro von DU Las Palmas nach Barcelona wechselte, war von diesem Erlebnis angetan: «Es war ein spektakulärer Tag und es war sehr speziell für mich mit Joan Mir an der Rennstrecke zu sein, denn er hat so eine große Zukunft vor sich. Ich wünsche ihm all das Glück dieser Welt, damit er so erfolgreich bleibt. Es war eine neue Erfahrung für mich und Joan war ein großartiger Lehrer für mich.»

«Flat-Track hat mich überrascht, denn ich hätte nicht gedacht, dass er im Staub trainiert, um auf der Straße erfolgreich zu sein, aber er hat mir die Vorteile erklärt. Ich war erstaunt, was er im Dirt drauf hat», betonte der aus Teneriffa stammende Fußballer.

«Wir beide sind in ähnlichen Situationen, denn wir kamen aus dem Nichts und innerhalb eines Jahres hat sich so viel verändert. Er ist eine großartige Person und was ich aus der MotoGP mitnehmen möchte, ist die Siegermentalität», sagte Pedri und fügte abschließend hinzu: «Die Einstellung ist völlig unterschiedlich und das tägliche Training viel intensiver. Ich werde Joan nun noch mehr verfolgen und gemeinsam mit meinem Bruder die Rennen ansehen.»