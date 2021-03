Valentino Rossi glaubt: Klügere Lösungen von Yamaha

Nach den finalen drei MotoGP-Testtagen in Katar findet sich Valentino Rossi auf dem elften Gesamtrang – und ist damit Langsamster des Yamaha-Quartetts. Trotzdem ist der Italiener zufrieden mit seiner Saisonvorbereitung.

Jack Miller (Ducati) sorgte am Mittwoch mit seiner MotoGP-Rekordrunde 1:53,183 min für die Bestzeit des dreitägigen Tests auf dem Losail Circuit in der Nähe von Katars Hauptstadt Doha. Wegen Wind, und damit verbunden viel Sand auf der Strecke, fuhren am Freitag lediglich fünf Piloten ein paar Runden, Valentino Rossi gehörte nicht zu ihnen.

«Schade, dass wir einen Tag wegen der schlechten Bedingungen vergeudet haben», hielt der Evergreen aus Tavullia fest. «Aber 85 Prozent unseres Programms haben wir erledigt. Wir hätten noch ein paar Sachen zu versuchen gehabt und wollten auch noch eine Rennsimulation machen. Davon abgesehen sehe ich den Test recht positiv, besonders am Mittwoch und Donnerstag konnten wir das Motorrad deutlich verbessern, vor allem den Grip und das Gefühl. Bei der Zeitenjagd war ich nicht so schlecht und auch meine Racepace ist ganz gut. Yamaha hat über den Winter gute Arbeit geleistet, sie hatten gute Neuheiten dabei, wie das Chassis und Verbesserungen an der Aerodynamik.»

Rossi verliert als Gesamtelfter 0,810 sec auf Miller, außerdem plus/minus 0,7 sec auf seine Yamaha-Kollegen Maverick Viñales, Fabio Quartararo und Franco Morbidelli, welche die Plätze 2 bis 4 einnehmen.

Nach vielen Jahren im Yamaha-Werksteam fährt Rossi dieses Jahr für die Petronas-Truppe. «Die Atmosphäre ist gut, mit meinen Leuten komme ich wunderbar klar», lobte er. «Die letzten Jahre habe ich mich sehr für die Zusammenarbeit zwischen den Europäern und Japanern eingesetzt. Diesbezüglich eine gute Balance zu haben, ist nicht immer einfach – beide Systeme haben ihre Stärken. Heute muss man zusammenarbeiten, das halte ich für den Schlüssel zum Erfolg von Suzuki im letzten Jahr. Wir haben mit Cal Crutchlow und Silvano Galbusera ein gutes Testteam. Cal ist sehr motiviert, er wird uns während der Saison helfen können. Das alles in Verbindung mit den Fortschritten macht mich glücklich. Aber viele Fahrer auf verschiedenen Motorrädern sind sehr stark, das macht es schwierig.»

«Während der letzten Jahre hatten wir viele Schwierigkeiten bei Yamaha, das Motorrad zu verbessern», unterstrich der Superstar. «Sämtliches Material aus Japan war nicht wirklich besser. Jetzt sieht es so aus, als hätten sie klügere Lösungen gefunden, das ist positiv. Ich werde mir jetzt ein paar freie Tage gönnen und mich dann bestmöglich auf den ersten Grand Prix vorbereiten. Erst im Rennen werden wir wissen, wo genau wir stehen. Wenn du mit anderen zusammen fährst, spielen auf einmal andere Faktoren eine Rolle.»



Der Saisonbeginn ist am letzten März-Wochenende in Katar.

MotoGP-Test Katar, 10. bis 12. März, kombinierte Zeitenliste:

1. Jack Miller, Ducati, 1:53,183 min

2. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,061 sec

3. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,080

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,140

5. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,261

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,457

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,644

8. Alex Rins, Suzuki, + 0,677

9. Johann Zarco, Ducati, + 0,716

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,716

11. Valentino Rossi, Yamaha, + 0,810

12. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,079

13. Stefan Bradl, Honda, + 1,244

14. Jorge Martin, Ducati, + 1,300

15. Enea Bastianini, Ducati, + 1,322

16. Miguel Oliveira, KTM, + 1,343

17. Brad Binder, KTM, + 1,508

18. Alex Márquez, Honda, + 1,509

19. Danilo Petrucci, KTM, + 1,712

20. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,815

21. Luca Marini, Ducati, + 1,839

22. Yamaha Test2, + 1,897

23. Iker Lecuona, KTM, + 2,012

24. Dani Pedrosa, KTM, + 2,457

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,459

26. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 2,571

27. Yamaha Test3, + 2,648

28. Michele Pirro, Ducati, + 3,549

29. Takuya Tsuda, Suzuki, + 4,612

MotoGP-Test Katar, 11. März:

1. Viñales, Yamaha, 1:53,244 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,079 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,154

4. Bagnaia, Ducati, + 0,200

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,396

6. Mir, Suzuki, + 0,583

7. Rins, Suzuki, + 0,616

8. Rossi, Yamaha, + 0,749

9. Zarco, Ducati, + 0,812

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,859

11. Miller, Ducati, + 1,103

12. Nakagami, Honda, + 1,104

13. Bradl, Honda, + 1,183

14. Martin, Ducati, + 1,239

15. Bastianini, Ducati, + 1,261

16. Binder, KTM, + 1,447

17. Alex Márquez, Honda, + 1,448

18. Oliveira, KTM, + 1,491

19. Petrucci, KTM, + 1,651

20. Marini, Ducati, + 1,778

21. Crutchlow, Yamaha, + 1,836

22. Lecuona, KTM, + 1,951

23. Savadori, Aprilia, + 2,510

24. Yamaha Test3, + 2,587

25. Guintoli, Suzuki, + 2,762

26. Pedrosa, KTM, + 3,462

27. Pirro, Ducati, + 3,488

28. Yamaha Test2, + 4,165

29. Tsuda, Suzuki, + 5,193

MotoGP-Test Katar, 10. März:

1. Jack Miller, Ducati, 1:53,183 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,080 sec

3. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,327

4. Johann Zarco, Ducati, + 0,716

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,716

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,788

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,895

8. Alex Rins, Suzuki, + 0,960

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 1,053

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,079

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,184

12. Miguel Oliveira, KTM, + 1,343

13. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,435

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,555

15. Alex Márquez, Honda, + 1,747

16. Stefan Bradl, Honda, + 1,791

17. Danilo Petrucci, KTM, + 1,795

18. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,815

19. Jorge Martin, Ducati, + 1,827

20. Brad Binder, KTM, + 2,096

21. Iker Lecuona, KTM, + 2,132

22. Luca Marini, Ducati, + 2,145

23. Dani Pedrosa, KTM, + 2,457

24. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,459

25. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 2,985

26. Michele Pirro, Ducati, + 4,072

27. Test 1, Yamaha, + 4,327

28. Takuya Tsuda, Suzuki, + 4,612