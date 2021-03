Stefan Bradl: Der Traum vom Stammfahrer lebt weiter

Nach den jüngsten Spitzenergebnissen beim Katar-Test bekam Stefan Bradl von den gegnerischen Teamchefs viel Anerkennung. Kann er sich eine Rückkehr als permanenter Fahrer vorstellen? «Wer weiß», sagt der Honda-Pilot.

Stefan Bradl gelangen vor einer Wochen beim dreitägigen IRTA-MotoGP-Test (5. bis 7. März) auf dem 5,380 km langen und mit 16 Kurven gespickten Losail International Circuit (10 Rechtskurven, sechs Linkskurven) die Plätze 1, 2 und 5. Nach der Rückkehr auf die Strecke stürzte der Repsol-Honda-Werkspilot am Mittwoch in Turn 2, in der Gesamtwertung blieb diesmal der 13. Platz. Rückstand: 1,183 Sekunden.

Stefan Bradl wurde gestern in Doha um 9.30 Uhr beim Ritz Carlton Hotel abgeholt und dann zu einer Impfstation gebracht, wo allen impfwilligen GP-Teammitgliedern die erste Dosis des Biontech-Pfizer Impfstoffes verabreicht wurde. Im Idealfall am 2. April (erster Trainingstag beim zweiten Katar-GP) Saisonauftakt wird die zweite Dosis geimpft.

Bradl flog Samstagfrüh von Doha zurück nach München, weil er nicht 36 Tage am Stück im Mittleren Osten bleiben wollte – und sich die Antikörper auch in Bayern ausbilden können.

Die Performance von Bradl, der alle anderen Testfahrer von Pirro über Crutchlow bis zu Pedrosa klar in den Schatten stellte, verlangte den gegnerischen Teammanagern viel Respekt ab und stellte natürlich auch die HRC-Mannschaft zufrieden.

«Ich habe Stefan ganz offen zu seiner Leistung gratuliert», stellte KTM-Tech3-Teambesitter Hervé Poncharal im Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest. «Ehrlich gesagt, ich habe ihm diese Rundenzeiten nicht zugetraut.»

Bradl hatte alle vier KTM-Werksfahrer zu jederzeit im Griff…

Stefan Bradl spürte den Respekt der anderen Teams und Fahrer im Paddock des Losail Circuits, auf dem er 2008 als Dritter in der 125-ccm-Klasse seinen ersten GP-Podestplatz erobert hat – auf der Kiefer-Aprilia. Im selben Jahr gewann er seine ersten beiden Grand Prix – in Brünn und Motegi.

«Ja, ich habe in den letzten Tagen hier oft anerkennende Wort zu hören bekommen», erzählte der Moto2-Weltmeister von 2011.

Es redet momentan auch keiner mehr davon, dass Bradl als Testfahrer zu viele Rennen fahren könnte, denn die Rückkehr von Marc Márquez steht vor der Türe. Das Teambündnis MSMA hat sich jedenfalls noch nicht mit dieser Frage beschäftigt.

«Dass KTM mit dieser Kritik daher gekommen ist, betrachte ich ja eigenlich als Lob und Anerkennung für die Arbeit, die ich gerade abliefere», stellte der Zahlinger fest.

Denn als Bradl im August und September 2020 nie in die Punkteränge fuhr, hat sich niemand über seine Rolle als Márquez-Ersatz aufgeregt. «Genau so sehe ich es auch», meint er.

Stefan Bradl agiert jetzt im vierten Jahr als Honda-MotoGP-Testfahrer. Über eine Rückkehr als Stammfahrer hat er sich in letzter Zeit wenig Dedanken gemacht, nachdem in den letzten zwölf Monaten sogar MotoGP-Sieger wie Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso und Cal Crutchlow als Stammfahrer arbeitslos geworden sind.

Aber bei einigen Spitzenteams (Pramac, Tech3 usw.) haben die Fahrer nur Ein-Jahres-Verträge unterschrieben. Liebäugelt der Portugal-GP-Siebter für 2021 heimlich mit einem Vertrag als «contracted rider»? Testfahrer-Qualitäten sind bei jeden Werk gefragt, am Speed fehlt es auch nicht.

Und auch «Dovi» und Crutchlow haben ihre besten Jahre im Alter von 30+ erlebt.

«Who knows», lächelt Bradl bei dieser Frage. Dann fügt er an: «Momentan steht’s jetzt noch nicht zur Debatte. Aber manchmal geht’s in diesem Geschäft ganz schnell...»

MotoGP-Test Katar, 10. bis 12. März, kombinierte Zeitenliste:

1. Jack Miller, Ducati, 1:53,183 min

2. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,061 sec

3. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,080

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,140

5. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,261

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,457

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,644

8. Alex Rins, Suzuki, + 0,677

9. Johann Zarco, Ducati, + 0,716

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,716

11. Valentino Rossi, Yamaha, + 0,810

12. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,079

13. Stefan Bradl, Honda, + 1,244

14. Jorge Martin, Ducati, + 1,300

15. Enea Bastianini, Ducati, + 1,322

16. Miguel Oliveira, KTM, + 1,343

17. Brad Binder, KTM, + 1,508

18. Alex Márquez, Honda, + 1,509

19. Danilo Petrucci, KTM, + 1,712

20. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,815

21. Luca Marini, Ducati, + 1,839

22. Yamaha Test2, + 1,897

23. Iker Lecuona, KTM, + 2,012

24. Dani Pedrosa, KTM, + 2,457

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,459

26. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 2,571

27. Yamaha Test3, + 2,648

28. Michele Pirro, Ducati, + 3,549

29. Takuya Tsuda, Suzuki, + 4,612

MotoGP-Test, Katar, kombinierte Zeitenliste 6./7. März

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,940 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,077 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,212

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,213

5. Stefan Bradl, Honda, + 0,270

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,416

7. Maverick Vinales, Yamaha + 0,455

8. Joan Mir, Suzuki, + 0,575

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,711

10. Alex Rins, Suzuki, + 0,718

11. Miguel Oliveira, KTM, + 0,726

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,733

13. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,750

14. Alex Márquez, Honda, + 1,012

15. Test 1, Yamaha, + 1,366

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,546

17. Brad Binder, KTM, + 1,595

18. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 1,630

19. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,644

20. Luca Marini, Ducati, + 1,665

21. Jorge Martin, Ducati, + 1,692

22. Danilo Petrucci, KTM, + 1,855

23. Test 2, Yamaha, + 1,867

24. Iker Lecuona, KTM, + 1,933

25. Dani Pedrosa, KTM, + 2,512

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,822

27. Michele Pirro, + 3,955

28. Test 3, Yamaha, + 4,756

29. Takuya Tsuda, + 4,970