Enea Bastianini (15.): «Druck ist Teil des Geschäfts»

Enea Bastianinis (Esponsorama Ducati) Saisonziele sind hoch gesteckt. Dass Fahrer wie Binder oder Quartararo in ihrer ersten Saison bereits um Siege kämpften, lässt den MotoGP-Rookie jedoch unbeeindruckt.

Da am Freitag des zweiten Katar-Tests wenig Action auf der Strecke zu beobachten war, blieb für die MotoGP-Piloten Zeit, um die vergangenen Tage Revue passieren zu lassen und sich gedanklich auf den bevorstehenden Saisonstart in Doha vorzubereiten. Esponsorama Avintia-Pilot Enea Bastianini beendete den dreitägigen Test als zweitbester Rookie, direkt hinter Jorge Martín, auf Rang 15. Er umrundete den Losail Circuit in 1:54,505 min, womit er 1,3 Sekunden langsamer als Ducati-Markenkollege und Spitzenreiter Jack Miller war.

Seine ersten Eindrücke von der Königsklasse hielt der Italiener wie folgt fest: «Mein Gefühl für das Motorrad war von Beginn an positiv. Bereits nach drei Tagen fuhr ich weicher und gewann das Vertrauen in die Ducati, sodass ich anfangen konnte, mehr zu riskieren. Das größte Problem hatte ich beim Loslassen der Bremse. Da die Reifen sehr verschieden zu denen der Moto2-Maschine sind, kann man viel mehr pushen und im Kurvenscheitelpunkt höhere Geschwindigkeiten fahren. Das musste ich lernen und versuchen umzusetzen», erklärte der Moto2-Weltmeister.

In den letzten Jahren konnte man beobachten, dass sich die Rookie-Fahrer immer schneller an die MotoGP-Bikes gewöhnen konnten. Fabio Quartararo fuhr in seiner ersten Saison in der Königsklasse sieben Mal aufs Podest, Brad Binder feierte bei seinem Debüt 2020 bereits im dritten Saisonrennen den ersten Sieg. Doch lastet dadurch ein höherer Druck auf den Neueinsteigern? «Nein, der Druck ist normal und Teil des Geschäfts», antwortete Bastianini. «Zu Beginn ist es schwierig, vorne mitzuhalten, da alle Fahrer sehr schnell sind. Aber zur Saisonmitte will ich konstant in die Top-10 fahren, das ist mein Ziel», zeigte sich der 23-Jährige selbstbewusst.

MotoGP-Test Katar, 10. bis 12. März, kombinierte Zeitenliste:

1. Jack Miller, Ducati, 1:53,183 min

2. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,061 sec

3. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,080

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,140

5. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,261

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,457

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,644

8. Alex Rins, Suzuki, + 0,677

9. Johann Zarco, Ducati, + 0,716

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,716

11. Valentino Rossi, Yamaha, + 0,810

12. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,079

13. Stefan Bradl, Honda, + 1,244

14. Jorge Martin, Ducati, + 1,300

15. Enea Bastianini, Ducati, + 1,322

16. Miguel Oliveira, KTM, + 1,343

17. Brad Binder, KTM, + 1,508

18. Alex Márquez, Honda, + 1,509

19. Danilo Petrucci, KTM, + 1,712

20. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,815

21. Luca Marini, Ducati, + 1,839

22. Yamaha Test2, + 1,897

23. Iker Lecuona, KTM, + 2,012

24. Dani Pedrosa, KTM, + 2,457

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,459

26. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 2,571

27. Yamaha Test3, + 2,648

28. Michele Pirro, Ducati, + 3,549

29. Takuya Tsuda, Suzuki, + 4,612