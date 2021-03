Valentino Rossi (Yamaha): Privattraining in Mugello

Valentino Rossi auf der R1 in Mugello

MotoGP-Ikone Valentino Rossi (Yamaha) sammelte vor dem Saisonstart in einer Woche nochmals Kilometer auf der herrlichen Grand-Prix-Strecke von Mugello.

Die MotoGP-WM startet am 28. März mit dem ersten von zwei Grand Prix auf dem Losail International Circuit von Doha, wo die Asse der Königsklasse zuletzt auch fünf offizielle Testtage absolviert haben. Vorerst sind wegen Corona auch 2021 keine Zuschauer an den Pisten erlaubt.

Valentino Rossi (42) geht gut vorbereitet in sein neues Abenteuer bei Petronas Yamaha SRT – erstmals nach 20 Jahren ist er nicht mehr in einem offiziellen Werksteam. Rossi hat die letzten Tage zu Hause nochmals genutzt. In Mugello bereitete sich der neunfache Weltmeister noch mit seinen MotoGP-Kollegen aus der VR46 Riders Academy im Rahmen eines Privattests auf Doha vor.

Als fahrbare Untersätze dienten hier wie in Misano die großteils in Schwarz gehaltenen Yamaha R1-Motorräder, die sich die Gruppe teilweise von Yamaha Austria (YART) in der Steiermark veredeln hat lassen.

Rossi hatte dabei zu Filmzwecken und zur Analyse seiner privaten Stints eine Go-Pro-Kamera auf seiner R1 installiert. Auch Rossis neuer Petronas-Yamaha-Teamkollege Teamkollege Franco Morbidelli (26) und Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia (24) waren in der Toskana mit dabei und nutzten die Gelegenheit, im Gegensatz zu Rookie Luca Marini.

Auch eine Trainingssession mit dem Motocross-Motorrad nahe Tavullia stand noch auf dem Plan. Die Moto2-Asse der Akademie wie Celestino Vietti fahren dieser Tage dagegen ihre IRTA-Tests in Doha.

Zur Erinnerung: Mugello wäre im aktuellen Kalender der MotoGP-WM am 30. Mai geplant.