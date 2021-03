Marc Márquez: Auf der Honda RC213V-S in Portimão

Nach einer zufriedenstellenden Trainings-Einheit auf der GP-Strecke von Catalunya reiste Marc Márquez weiter nach Portugal: Er trainiert seit heute in Portimão, Schauplatz des dritten Grand Prix der MotoGP-Saison 2021.

Auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» hält Marc Márquez aktuell seinen nächsten «track day» auf der RC213V-S ab, wie der Repsol-Honda-Star am Freitag selbst auf seinen Social-Media-Kanälen mit einem kurzen Video mitteilte: «Weiter geht’s! Testtag in Portimão!» Dabei gehört wie schon am Dienstag in Montmeló Crew-Chief Santi Hernandez zu seinen Begleitern.

Den Post versah Marc Márquez mit dem Hashtag #stepbystep. Dabei ist weiterhin unklar, auf welchen Comeback-Termin der 28-jährige Spanier schrittweise hinarbeitet. Fix ist aber, dass er in jedem Fall wieder nach Doha reisen muss, um sich die zweite Dosis der Corona-Impfung abzuholen.

Zur Erinnerung: Die zwei Katar-Rennen stehen am 28. März und 4. April an. Der dritte Grand Prix findet dann am 18. April in Portimão statt.



Der Portugal-GP auf dem Autódromo der Algarve wurde im Zuge der Corona-bedingten Absagen und Verschiebungen im Vorjahr erstmals in den Kalender der Motorrad-WM aufgenommen. Der Testtag ist für Marc Márquez also auch eine willkommene Gelegenheit, um die Strecke auf der Straßenversion seines MotoGP-Bikes kennenzulernen.

Der aktualisierte MotoGP-Kalender 2021 (Stand 22.01.)

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

11. Juli: KymiRing/FIN**

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Motegi/J

10. Oktober: Buriram/TH

24. Oktober: Phillip Island/AUS

31. Oktober: Sepang/MAL

14. November: Valencia/E



Ohne Datum:

Termas de Río Hondo/AR

Circuit of the Americas/USA



Reservestrecke:

Mandalika International Street Circuit/IDN**



* Nachtrennen

** Homologation der Strecke steht noch aus