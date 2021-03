Siebter Gang statt elfter Mann: Petronas lockt Fans

Der Petronas Yamaha SRT-Rennstall versucht der Corona-Pandemie entgegenzuwirken und mit einer Aktion Fan-Nähe zu demonstrieren. Die Anhänger haben verschiedene Vorteile: Unter anderem können sie das Team kennenlernen.

Zuschauer sind an den Rennstrecken aufgrund der Corona-Pandemie zwar vorerst weiter nicht erlaubt, dennoch versucht der Petronas SRT-Rennstall seine Anhänger zu mobilisieren. In Anlehnung an den zwölften Mann im Fußballstadion lockt das Team, bei dem Valentino Rossi und Franco Morbidelli unter Vertrag stehen, die Fans mit der Initative «#Wearethe7THGEAR» (Wir sind der siebte Gang).

Die Vorteile für die Teilnehmer: Sie gehören zu einer globalen Gemeinschaft und erhalten auf Fanartikel 20 Prozent Rabatt. Außerdem besteht für sie die Möglichkeit, die Fahrer und das Team kennenzulernen und einen Blick hinter die Kulissen zu erhaschen. Die verschiedenen Veranstaltungen sollen über das Jahr hinweg stattfinden.

Schon Mitte Januar lief die Aktion an. Damals konnten Interessierte Vorschläge für das Logo einsenden. In einer Abstimmung wurden die besten Beiträge ausgezeichnet. Die Gewinner dürfen das Team bei ausgewählten Rennen begleiten und erhalten ein Fan-Kit.

Die tatsächliche Initative lief am Donnerstag an, doch bis zum Saisonauftakt am 28. März hofft das Team, noch weitere Begeisterte zu finden. Die Teilnahme ist möglich unter fans.sepangracingteam.com.

Team-Prinzpal Razlan Razali sagt in der Pressemitteilung: «Unsere Fans mit etwas Besonderem zu belohnen, war ein lang gehegter Wunsch von mir. Sie sind das Lebenselixier des Teams und wir sehen sie wirklich als Teil von uns. Sie sind das siebte Zahnrad, das uns antreibt, immer besser zu werden und ein Gewinnerteam zu sein. Wir suchen nach Wegen, um den Fans einen unglaublichen Zugang zum Team zu bieten.»