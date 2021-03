Valentino Rossi: MotoGP ist die F1 auf zwei Rädern

Bei den MotoGP-Tests zog Ducati mit der neuen Verkleidung die Blicke auf sich. Über die von Gigi Dall’Igna vorangetriebene Aero-Entwicklung lässt sich freilich streiten. Valentino Rossi ist aber grundsätzlich dafür.

Ducati wartete bei den Pre-Season-Tests einmal mehr mit einer aerodynamischen Innovation an den Werks-DesmosediciGP auf, mit den nach außen gewölbten Öffnungen an der Seitenverkleidung direkt hinter dem Vorderrad.

Dass die Entwicklung von Winglets und Co. immer weiter voranschreitet, sorgt bei den Fans nicht zuletzt aufgrund der Ästhetik immer wieder für Diskussionen. Die Hersteller fürchten vor allem eine Kostenexplosion. Valentino Rossi stört es aber nicht, wenn die MotoGP in gewisser Hinsicht auf den Spuren der Formel 1 ist.

«Am Ende ist es eine schöne Sache, denn das hier ist die MotoGP. Die MotoGP ist die Formel 1 der Motorräder», findet der neunfache Weltmeister, der zuletzt im Dezember 2019 im Mercedes von Lewis Hamilton von 2017 saß und zuvor schon mehrere Formel-1-Renner von Ferrari bewegt hatte. «Es ist aber normal, dass alles dem Maßstab entsprechend ein bisschen kleiner ist im Vergleich zur Formel 1.»

«Es ist sehr schön, dass die Bikes so ausgeklügelt sind, sowohl im Aerodynamik-Bereich, also auch in der Elektronik», bekräftigte der 42-jährige Yamaha-Star. «Denn wir müssen das Top-Level sein im Motorradsport – also die besten Bikes und die besten Fahrer. Das Level ist großartig in der MotoGP. Und das ist schön so, meiner Meinung nach auch für die Fans. Das Wichtige ist, dass die Rennen spektakulär bleiben, denn das war aus meiner Sicht immer die Stärke der MotoGP.»

Die Voraussetzungen dafür seien auch 2021 wieder gegeben: «Wenn man sich die Zeiten und die Ausgeglichenheit auf der Strecke anschaut, wird es schöne Kämpfe geben», prognostizierte der «Dottore» mit Blick auf die Zeitenlisten der Katar-Tests.

MotoGP-Test Katar, 10. bis 12. März, kombinierte Zeitenliste:

1. Jack Miller, Ducati, 1:53,183 min

2. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,061 sec

3. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,080

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,140

5. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,261

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,457

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,644

8. Alex Rins, Suzuki, + 0,677

9. Johann Zarco, Ducati, + 0,716

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,716

11. Valentino Rossi, Yamaha, + 0,810

12. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,079

13. Stefan Bradl, Honda, + 1,244

14. Jorge Martin, Ducati, + 1,300

15. Enea Bastianini, Ducati, + 1,322

16. Miguel Oliveira, KTM, + 1,343

17. Brad Binder, KTM, + 1,508

18. Alex Márquez, Honda, + 1,509

19. Danilo Petrucci, KTM, + 1,712

20. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,815

21. Luca Marini, Ducati, + 1,839

22. Yamaha Test2, + 1,897

23. Iker Lecuona, KTM, + 2,012

24. Dani Pedrosa, KTM, + 2,457

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,459

26. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 2,571

27. Yamaha Test3, + 2,648

28. Michele Pirro, Ducati, + 3,549

29. Takuya Tsuda, Suzuki, + 4,612

MotoGP-Test Katar, 6. und 7. März, kombinierte Zeitenliste:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,940 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,077 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,212

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,213

5. Stefan Bradl, Honda, + 0,270

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,416

7. Maverick Vinales, Yamaha + 0,455

8. Joan Mir, Suzuki, + 0,575

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,711

10. Alex Rins, Suzuki, + 0,718

11. Miguel Oliveira, KTM, + 0,726

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,733

13. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,750

14. Alex Márquez, Honda, + 1,012

15. Test 1, Yamaha, + 1,366

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,546

17. Brad Binder, KTM, + 1,595

18. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 1,630

19. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,644

20. Luca Marini, Ducati, + 1,665

21. Jorge Martin, Ducati, + 1,692

22. Danilo Petrucci, KTM, + 1,855

23. Test 2, Yamaha, + 1,867

24. Iker Lecuona, KTM, + 1,933

25. Dani Pedrosa, KTM, + 2,512

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,822

27. Michele Pirro, + 3,955

28. Test 3, Yamaha, + 4,756

29. Takuya Tsuda, + 4,970