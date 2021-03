Danilo Petrucci (Sturz): «Worst-Case-Szenario»

Schon nach zwei Kurven war Danilo Petruccis Einstand für den KTM Tech3-Rennstall zu Ende. Der Italiener fuhr seinem Rivalen Alex Márquez auf und stürzte - der Abschluss eines bitteren Auftakt-Wochenendes in Katar.

Danilo Petruccis Entschuldigung ging länger als sein Rennen. Der KTM Tech3-Neuzugang stürzte auf dem Losail International Circuit schon nach zwei Kurven nach einem Zusammenprall mit Alex Márquez. Anschließend sagte er: «Ich bin ihm draufgefahren, das war etwas schmerzhaft. Es war ein Rennunfall. Es tut mir wirklich leid für das Team. Das war das Worst-Case-Szenario für mein erstes Rennen für KTM, das ich mir hätte aussuchen können.»

Schon während der Tests und auch das gesamte Auftakt-Wochenende über tat sich KTM in Katar schwer. Ob man für den Sonntag die richtigen Schlüsse gezogen hat, konnte zumindest Petrucci nicht unter Beweis stellen. Das ärgerte ihn: «Ich habe mir keine Position als Ziel gesetzt, aber ich hätte gerne mehrere Runden am Stück gedreht. Das ist mir auch bei den Tests nicht gelungen. Ich muss mich immer noch an das Motorrad gewöhnen.»

Petrucci gehört bekanntlich zu den größeren und schwereren Piloten des MotoGP-Feldes. Noch passen diese Faktoren nicht zur RC16. Der 30-Jährige weiter: «Ich war zuversichtlich. Wir haben ein paar Anpassungen am Setup und der Sitzposition vorgenommen und ich hätte gerne gesehen, ob die Pace da gewesen wäre.»

Am Ende versuchte der Italiener aus Terni, Optimismus zu verbreiten: «Das ist erst der Beginn unserer Reise und wir haben inzwischen einen Weg gefunden.»

Gleich am Sonntag, 4. April, kann Petrucci zeigen, dass dieser Weg richtig ist. Dann startet der zweite WM-Lauf. Die Ampeln gehen erneut um 19 Uhr (MESZ) aus.

Katar-GP, MotoGP-Ergebnis, 28. März:

1. Viñales, Yamaha, 42:28,663 min

2. Zarco, Ducati, + 1,092 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 1,129

4. Mir, Suzuki, + 1,222

5. Quartararo, Yamaha, + 3,030

6. Rins, Suzuki, + 3,357

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,934

8. Pol Espargaró, Honda, + 5,990

9. Miller, Ducati, + 7,058

10. Bastianini, Ducati, + 9,288

11. Bradl, Honda, + 10,299

12. Rossi, Yamaha, + 10,742

13. Oliveira, KTM, + 11,457

14. Binder, KTM, + 14,100

15. Martin, Ducati, + 16,422

16. Marini, Ducati, + 20,916

17. Lecuona, KTM, + 21,026

18. Morbidelli, Yamaha, + 23,892

19. Savadori, Aprilia, + 46,346