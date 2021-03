Jack Miller (Ducati/9.): «Wie gegen eine Wand»

Der australische Ducati-Pilot Jack Miller konnte die in ihn gesteckten Erwartungen beim Saisonauftakt in Katar nicht erfüllen. Weil die Reifen Probleme bereiteten, musste er sich mit dem neunten Platz zufriedengeben.

Jack Miller ging als Top-Favorit in das WM-Auftaktrennen in Katar und diese Ausgangslage gefiel ihm. Erfüllen konnte der Ducati-Pilot die hohen Erwartungen jedoch nicht, Miller belegte trotz eines guten Starts am Ende nur den neunten Rang und fand: «Im Werksteam sind wir natürlich nicht mit dem neunten Platz und sieben Punkten zufrieden. Aber sieben Punkte sind besser als keine Punkte. Wir müssen verstehen, was passiert ist und dann versuchen, die Probleme zu beheben.»

Das Hauptproblem, über das Miller klagte, war der Hinterreifen. «Ich bin ein paar Runden lang tiefe 1:54-min-Zeiten gefahren. Dann hat es sich auf einmal angefühlt, als wäre ich gegen eine Wand gefahren. Der Hinterreifen hat immer mehr abgebaut und ich hatte große Probleme in den Kurven. Es hat einfach nicht mehr funktioniert», sagte Miller, der nach 15 Runden noch auf P5 lag und dann zurückfiel.

Seine Spurensuche brachte noch nicht den Durchbruch, bestätigte Miller: «Ich habe mich ganz gut gefühlt. Mein Start war anständig und ich wollte dann aufpassen, damit die Reifen nicht so schnell abbauen. Aber wir konnten die Kurvengeschwindigkeit nicht halten und jetzt müssen wir schauen, was wir für das zweite Rennen verändern können.»

Welche Rolle spielte der Wind? «Der Seitenwind war nicht ideal, aber die Verhältnisse waren für alle gleich. Wir haben an den Einstellungen nichts verändert, mussten auch nicht mit dem Benzin aufpassen, aber an der Frontverkleidung haben wir Details verändert.» Allerdings brachte die Änderung nicht den gewünschten Effekt und deswegen beendet Miller das erste Rennwochenende in 2021 geknickt.

Was sagt er zur Konkurrenz? «Suzuki hat bei den Tests nicht alles gezeigt, damit habe ich gerechnet. Die Maschinen sind sanft zu den Reifen und sie haben die Leistung des Vorjahres bestätigt. Maverick Vinales ist keine beeindruckenden Rundenzeiten gefahren, aber er war konstant und wir eben nicht», machte Miller den Unterschied deutlich.

Katar-GP, MotoGP-Ergebnis, 28. März:

1. Viñales, Yamaha, 42:28,663 min

2. Zarco, Ducati, + 1,092 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 1,129

4. Mir, Suzuki, + 1,222

5. Quartararo, Yamaha, + 3,030

6. Rins, Suzuki, + 3,357

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,934

8. Pol Espargaró, Honda, + 5,990

9. Miller, Ducati, + 7,058

10. Bastianini, Ducati, + 9,288

11. Bradl, Honda, + 10,299

12. Rossi, Yamaha, + 10,742

13. Oliveira, KTM, + 11,457

14. Binder, KTM, + 14,100

15. Martin, Ducati, + 16,422

16. Marini, Ducati, + 20,916

17. Lecuona, KTM, + 21,026

18. Morbidelli, Yamaha, + 23,892

19. Savadori, Aprilia, + 46,346