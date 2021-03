Katar-GP: Maverick Viñales (Yamaha) siegt vor Ducati

Der erste Grand Prix der MotoGP-Saison 2021 wurde eine Beute von Yamaha-Werksfahrer Maverick Viñales. Titelverteidiger Joan Mir verlor den Podestplatz in der letzten Kurve an ein Ducati-Duo. Bradl auf P11.

Ducati und Yamaha besetzten beim Saisonauftakt die ersten sieben Startplätze – angeführt von Pole-Setter Francesco «Pecco» Bagnaia, der am Samstag als erster und bisher einziger MotoGP-Pilot eine 1:52er-Zeit auf den Losail International Circuit gebrannt hatte. Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró war im Qualifying als Achter aber ebenfalls noch unter dem inzwischen überholten All-Time-Lap-Record von Marc Márquez aus dem Jahr 2019 geblieben.



Für den Repsol-Honda-Star kam das Katar-Doppel noch zu früh, Márquez-Ersatzmann Stefan Bradl nahm das Rennen von Startplatz 17 aus in Angriff.

So lief das erste MotoGP-Rennen der Saison 2021

Start: Bagnaia gewinnt den Start, Miller macht seine Vorhersage wahr und bog als Zweiter in die erste Kurve ein. Dahinter folgten die Pramac-Ducati Zarco und Martin (von Startplatz 14!). Aleix Espargaró mit der Aprilia auf Platz 5. Danilo Petrucci stürzt in Kurve 2.



1. Runde: Quartararo holt sich Platz 5 von Aleix Espargaró, der auch Viñales und Rossi vorbei ziehen lassen muss.



2. Runde: Zarco geht nach Start-Ziel an Miller vorbei. Die Suzuki Rins und Mir gehen ebenfalls am Aprilia-Pilot vorbei. Morbidelli fällt bis auf P19 zurück.



3. Runde: Bagnaia führt nach der bisher schnellsten Runde des Rennens knapp sieben Zehntel vor seinen Markenkollegen Zarco, Miller und Martin. Der Rookie verliert dann aber zwei Plätze an Quartararo und Viñales. Rossi macht einen Fehler, Rins schlüpft durch und ist neuer Siebter. Bradl auf P14.



4. Runde: Auch Joan Mir holt sich nach Start-Ziel Rossi. Die Werks-Yamaha schieben sich an Miller heran. Martin und Rins streiten sich um Platz 6. Rundenrekord von Viñales.



5. Runde: Rins geht an Martin vorbei, allerdings klafft schon eine Lücke von 1,3 sec auf die vor ihm fahrenden Yamaha und Ducati.



6. Runde: Zarco kommt immer näher an Bagnaia heran. Quartararo zeigt sich neben Miller, kommt aber noch nicht vorbei. In Turn 15 sitzt das Überholmanöver dann aber.



7. Runde: Quartararo setzt sich auf der Bremse in Kurve 1 gegen den herbeigestürmten Miller durch und verteidigt Platz 3. Nakagami (17.) stürzt.



8. Runde: Quartararo kämpft, um den Anschluss an das rund eine halbe Sekunde vor ihm fahrende Spitzenduo zu finden. Viñales schiebt sich an Miller vorbei.

9. Runde: Oliveira ist an Rossi vorbei und als erster KTM-Pilot in den Top-10 angekommen. Rins schließt auf Miller auf.



10. Runde: Pecco hält einen kleinen Vorsprung von 0,3 sec auf Zarco. Dahinter klafft eine kleine Lücke von 0,5 sec auf Quartararo und Viñales. Weitere 0,4 sec dahinter folgen Miller und Rins, die sich auf P5 abwechseln.



11. Runde: In Kurve 1 schnappt sich Viñales seinen Teamkollegen und damit Rang 3. Quartararo kommt nicht ganz mit und muss sich stattdessen auch vor Miller in Acht nehmen, der Rins im Schlepptau hat. Viñales ist am Ende der elften Runde an Zarco dran.



12. Runde: Miller nutzt die Ducati-Power auf Start-Ziel und geht an Quartararo vorbei. Viñales nimmt sich Zarco vor und ist neuer Zweiter – und greift gleich auch Bagnaia an. Quartararo verliert Platz 5 an Rins. Rossi ist unterdessen bis auf Platz 16 zurückgefallen.



13. Runde: Quartararo verliert etwas den Anschluss an die Top-5. Viñales hängt am Hinterrad von Pecco, kommt aber noch nicht vorbei.



14. Runde: Viñales kann sich im Windschatten der Werks-Ducati halten. Der Yamaha-Pilot lauert hinter Pecco, der sich bisher erfolgreich verteidigen kann. Rins holt sich P4 von Miller. Alex Márquez stürzt in Kurve 4.



15. Runde: Rins zieht auf Start-Ziel den Kürzeren, Miller ist wieder durch. Dahinter schieben sich Quartararo, Mir und Aleix Espargaró an die Spitzengruppe heran. Viñales geht in Turn 10 in Führung! Mir überholt Quartararo.



16. Runde: Viñales kommt eine halbe Sekunde weg. Mir schnappt sich Miller.



17. Runde: Zarco schiebt sich nach Start-Ziel an Bagnaia vorbei. Der Italiener wird dann gleich von Rins unter Druck gesetzt. Miller verliert einen weiteren Platz an Quartararo.



18. Runde: Viñales führt 0,8 sec vor Zarco. Bagnaia kommt nicht mit und liegt bereits eine Sekunde hinter Zarco zurück. Mir geht an seinen Teamkollegen Rins vorbei und macht sich auf die Jagd nach Bagnaia.



19. Runde: Viñales hat schon einen Vorsprung von mehr als einer Sekunde auf Zarco. Der hat seinerseits 0,8 sec Guthaben auf Bagnaia und Mir. Rins muss abreißen lassen und bekommt Besuch von Quartararo. Miller fällt Platz für Platz zurück.



20. Runde: Mir schnappt sich Platz 3 von Bagnaia.



21. Runde: Viñales kann in den letzten zwei Runden 1,5 sec Vorsprung verwalten. Dahinter wird es aber spannend, denn Mir ist an Zarco dran! Bagnaia gibt die Podestplätze auch noch nicht auf und kämpft um den Anschluss. Quartararo («track limits warning») und Rins sind dagegen schon zu weit weg.



Letzte Runde: Viñales fährt ungefährdet seinem zweiten Katar-Sieg nach 2017 entgegen. Mir hängt hinter Zarco – und schiebt sich vorbei auf Platz 2! Aber in der letzten Kurve geht der Titelverteidiger etwas zu weit und der Podestplatz ist dahin, weil Zarco und Bagnaia bis zur Zielflagge vorbeischießen.



Hinter dem Top-Rookie Bastianini landet Bradl auf Platz 11.

Katar-GP, MotoGP-Ergebnis, 28. März:

1. Viñales, Yamaha, 42:28,663 min

2. Zarco, Ducati, + 1,092 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 1,129

4. Mir, Suzuki, + 1,222

5. Quartararo, Yamaha, + 3,030

6. Rins, Suzuki, + 3,357

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,934

8. Pol Espargaró, Honda, + 5,990

9. Miller, Ducati, + 7,058

10. Bastianini, Ducati, + 9,288

11. Bradl, Honda, + 10,299

12. Rossi, Yamaha, + 10,742

13. Oliveira, KTM, + 11,457

14. Binder, KTM, + 14,100

15. Martin, Ducati, + 16,422

16. Marini, Ducati, + 20,916

17. Lecuona, KTM, + 21,026

18. Morbidelli, Yamaha, + 23,892

19. Savadori, Aprilia, + 46,346