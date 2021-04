Valentino Rossi (Yamaha): «Wir können stärker sein»

Vor dem Doha-GP warf Valentino Rossi einen genauen Blick auf die Daten der Yamaha-Werksfahrer Viñales und Quartararo. Denn die Enttäuschung saß tief nach dem zwölften Rang im ersten MotoGP-Rennen der Saison.

Die jüngsten drei MotoGP-Rennen beendete Valentino Rossi jeweils auf Platz 12. Ist das Gefühl besser als die Platzierung? «Nein. Es stimmt, seit ich im Vorjahr nach der Covid-19-Infektion zurückgekommen bin, sind wir dreimal auf Platz 12 gelandet. Das ist sicher nicht das Ergebnis, was wir wollen. Alles ist schwierig, weil es viele starke Fahrer gibt, aber trotzdem, das entspricht nicht unserem Potenzial. Wir können stärker sein – und das ist das Ziel. Das Ergebnis macht aber den Unterschied, wir müssen stark sein.»

Der 42-Jährige warf natürlich auch einen Blick auf die Daten von Auftaktsieger Maverick Viñales, der im Gegensatz zu seinen Markenkollegen keinen großen Reifen-Drop beklagte. «Beim Set-up und der Elektronik gab es Unterschiede», verriet «Vale» mit Blick auf seine Ex-Teamkollegen. «Es ist aber sehr schwierig, so etwas exakt zu übernehmen, weil es auch bei jedem Fahrer Unterschiede gibt. An diesem Wochenende können wir aber versuchen, einen anderen Weg zu gehen und etwas zu verändern. Wir hoffen, dass wir im Rennen stärker sind.»

Der neue Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo hatte zwar ebenfalls Probleme mit dem nachlassenden Hinterreifen, kam aber trotzdem noch als Fünfter ins Ziel. «Ich habe nach dem Rennen mit ihm geredet. Fabio hatte ein ähnliches Problem», bestätigte der Altmeister. «Fabio unterscheidet sich auch ein bisschen von Maverick, diese Daten sind also sicher wichtig, um es besser zu verstehen. Fabio hatte zwar ein ähnliches Problem, er konnte aber stärker sein als ich.»

«Wir müssen also arbeiten», weiß Vale. «Denn bei mir traten die Probleme im Rennen sehr früh auf, schon nach sieben oder acht Runden war ich in großen Schwierigkeiten und musste langsamer fahren. Wir werden also die gesamte Arbeit auf diesen Aspekt konzentrieren. Wir müssen versuchen, die Lebensdauer des Hinterreifens zu verbessern. Denn ich glaube, wir können viel schneller sein als am vergangenen Sonntag.»

Der neue Rossi-Teamkollege Franco Morbidelli erlebte als 18. einen noch schwierigeren Auftakt in die Saison. Konnten sich die VR46-Kumpel gegenseitig aufmuntern? «Wir haben es versucht, aber wir haben es nicht geschafft», winkte der Mentor lachend ab. «Wir waren beide sehr enttäuscht, weil wir mehr vom Rennen erwartet hatten. Jeder hatte seine Probleme und jeder von uns wird arbeiten, um stärker zu sein. Denn wir erwarten ganz sicher, konkurrenzfähiger zu sein.»

Katar-GP, MotoGP-Ergebnis, 28. März:

1. Viñales, Yamaha, 42:28,663 min

2. Zarco, Ducati, + 1,092 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 1,129

4. Mir, Suzuki, + 1,222

5. Quartararo, Yamaha, + 3,030

6. Rins, Suzuki, + 3,357

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,934

8. Pol Espargaró, Honda, + 5,990

9. Miller, Ducati, + 7,058

10. Bastianini, Ducati, + 9,288

11. Bradl, Honda, + 10,299

12. Rossi, Yamaha, + 10,742

13. Oliveira, KTM, + 11,457

14. Binder, KTM, + 14,100

15. Martin, Ducati, + 16,422

16. Marini, Ducati, + 20,916

17. Lecuona, KTM, + 21,026

18. Morbidelli, Yamaha, + 23,892

19. Savadori, Aprilia, + 46,346