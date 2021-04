Pol Espargaró (Honda): «Müssen im Qualifying zulegen»

Repsol-Honda-Teamneuling Pol Espargaró war nach dem MotoGP-Saisonauftakt in Katar nicht zufrieden mit seinem achten Platz. Der 29-jährige Spanier weiss, in welchem Bereich er Fortschritte machen muss.

Das erste Kräftemessen des Jahres in Katar beendete Pol Espargaró direkt hinter seinem Bruder Aleix auf dem achten Platz. Damit war der Repsol-Honda-Teamneuling der beste Honda-Pilot im Feld. Trotzdem stellte er hinterher klar, dass seine Erwartungen damit noch nicht erfüllt wurden. Deshalb will er an seiner grössten Schwäche arbeiten, wie er im Vorfeld des zweiten Rennwochenendes auf dem Wüstenkurs betont.

«Am meisten Kopfzerbrechen bereitet mir das Qualifying. Wenn wir uns die Rundenzeiten anschauen, dann sieht man, dass wir im Renntrimm sehr, sehr nah an Maverick Viñales dran sind – sogar näher als gedacht. Aber wenn es um die schnellen Runden im Qualifying geht, dann sind wir viel zu weit weg », analysiert der 29-Jährige aus Granollers.

«Deshalb steht für mich die Verbesserung des Speeds auf einer Runde im Mittelpunkt. Und ich kann auch erklären, warum das unsere Schwäche ist, denn vor dem Qualifying am Samstag habe ich nur zwölf Mal eine Zeitenjagd unternommen, das heisst, ich habe das Bike nur zwölf Mal am Limit bewegt – das ist gar nichts!», fügt der jüngere der beiden Espargaró-Brüder an.

«Deshalb analysiere ich derzeit, was wir unternehmen können, um am Samstag einen besseren Job machen zu können, denn wenn uns das gelingt, dann wird es im Rennen sehr viel einfacher als am vergangenen Sonntag und wir können dann auch um ein besseres Ergebnis kämpfen», erklärt der Moto2-Weltmeister von 2013.

Auch beim Startprozedere erwartet Pol Espargaró noch Fortschritte. «Ich muss mich an eine Standard-Prozedur halten, das ist der einzige Weg, um das Startprozedere zu automatisieren. Es ist kompliziert und jedes Jahr gibt es auf der Startaufstellung mehr zu tun, was ziemlich stressig ist. Aber ich denke, dass ich das nach ein paar Rennen automatisch drauf haben werde. Und mein Start war beim letzten GP nicht schlecht, ich fuhr von Startposition 12 los und war am Ende der Geraden Achter. Der achte Platz ist keine schlechte Position, aber er reicht nicht, und das Problem ist, das ich zu weit hinten starten musste», sagt er dazu.

Katar-GP, MotoGP-Ergebnis, 28. März:

1. Viñales, Yamaha, 42:28,663 min

2. Zarco, Ducati, + 1,092 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 1,129

4. Mir, Suzuki, + 1,222

5. Quartararo, Yamaha, + 3,030

6. Rins, Suzuki, + 3,357

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,934

8. Pol Espargaró, Honda, + 5,990

9. Miller, Ducati, + 7,058

10. Bastianini, Ducati, + 9,288

11. Bradl, Honda, + 10,299

12. Rossi, Yamaha, + 10,742

13. Oliveira, KTM, + 11,457

14. Binder, KTM, + 14,100

15. Martin, Ducati, + 16,422

16. Marini, Ducati, + 20,916

17. Lecuona, KTM, + 21,026

18. Morbidelli, Yamaha, + 23,892

19. Savadori, Aprilia, + 46,346