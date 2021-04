Enea Bastianini: Zweite Impfdosis, keine Presserunde 01.04.2021 - 16:23 Von Mario Furli

MotoGP © Avintia Esponsorama Enea Bastianini ist am Donnerstag nicht im MotoGP-Paddock

Enea Bastianini überzeugte bei seinem MotoGP-Debüt am vergangenen Sonntag mit Platz 10, seine Online-Presserunde am Donnerstag musste er in Doha/Katar nach der zweiten Impfdosis aber absagen.