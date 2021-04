Brad Binder (KTM): Kein Phantom gejagt, Job erledigt

Red Bull-KTM-Ass Brad Binder sicherte sich mit einem bärenstarken Finish beim zweiten MotoGP-Rennen von Doha noch den achten Rang.

Brad Binder zeigte im zweiten Aufschlag auf dem Losail International Circuit von Doha eine eindrucksvolle Fahrt. Der Südafrikaner war als 18. gestartet und wetzte durch das Feld. Am Ende schnappte sich der blonde Ausnahmekönner in der letzten Runde noch Platz 8 von den Streithähnen Jack Miller (Ducati) und Aleix Espargaró (Aprilia).

Nach Platz 14 vor einer Woch, stellte der Moto3-Weltmeister von 2016 endlich die erhoffte Steigerung fest. «Ich bin über den Platz in den Top-10 viel glücklicher als noch vergangenes Wochenende», erklärte Binder, der zur Rennmitte auch an seinem Red Bull-KTM-Teamkollegen Miguel Oliveira vorbeiging.

Binder war nach Runde 1 bereits Zehnter, verlor aber dann eine Position an Maberick Viñales. Der KTM-Fahrer musste kurzzeitig auch Pol Espargaro passieren lassen. «Diesmal war es richtig schwer. Egal was wir getan haben dieser Tage, wir hatten Probleme.» Binder verrät: «Ich habe mir in der Früh schon fest vorgenommen, egal was passiert, jede Runde meinen Job zu machen und einfach alles zu geben.»

«Egal wie die Situation ist, ich wollte nicht irgendetwas jagen, was ohnehin außer Reichweite ist. Das hat sich im Rennen gut bewährt. Und ich bin wirklich happy, dass ich viele Plätze gut gemacht habe heute im Rennen.»

Binder hat als bester KTM-Fahrer zehn WM-Zähler auf seinem Konto und belegt in der Zwischenwertung nach dem Doha-Doppel in der Tabelle Platz 12.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Katar, 4. April 2021:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 42:23,997 min

2. Johann Zarco, Ducati, +1,457 sec

3. Jorge Martin, Ducati, +1,500

4. Alex Rins, Suzuki, +2,088

5. Maverick Vinales, Yamaha, +2,110

6. Pecco Bagnaia, Ducati, +2,642

7. Joan Mir, Suzuki, +4,868

8. Brad Binder, KTM, +4,979

9. Jack Miller, Ducati, +5,365

10. Aleix Espargaró, Aprilia, +5,382

11. Enea Bastianini, Ducati, +5,550

12. Franco Morbidelli, Yamaha, +5,787

13. Pol Espargaró, Honda, +6,063

14. Stefan Bradl, Honda, +6,453

15. Miguel Oliveira, KTM, +8,928

16. Valentino Rossi, Yamaha, +14,246

17. Takaaki Nakagami, Honda, +16,241

18. Luca Marini, Ducati, +16,472

19. Danilo Petrucci, KTM, +16,779

20. Lorenzo Savadori, Aprilia, +38,775

– Alex Márquez, Honda, 10 Runden zurück

– Iker Lecuona, KTM, 10 Runden zurück

Stand Fahrer-WM nach 2 von 19 Rennen:

1. Zarco, 40 Punkte. 2. Quartararo 36. 3. Vinales 36. 4. Bagnaia 26. 5. Rins 23. 6. Mir 22. 7. Martin 17. 8. Aleix Espargaró 15. 9. Miller 14. 10. Pol Espargaró 11. 11. Bastianini 11. 12. Binder 10. 13. Bradl 7. 14. Rossi 4. 15. Morbidelli 4. 16. Oliveira 4. 17. Marini 0. 18. Lecuona 0. 19. Nakagami 0. 20. Savadori 0. 21. Petrucci 0.

Stand Marken-WM:

1. Yamaha, 50 Punkte. 2. Ducati 40. 3. Suzuki 26. 4. Aprilia 15. 5. KTM 11. 6. Honda 11.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 72 Punkte. 2. Pramac Ducati 57. 3. Suzuki Ecstar 45. 4. Ducati Lenovo 40. 5. Repsol Honda 18. 6. Aprilia Gresini 15. 7. Red Bull KTM 14. 8. Esponsorama Ducati 11. 9. Petronas Yamaha SRT 8.