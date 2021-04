Jerez FP1: Binder (KTM) vorn – 3. Márquez – 15. Bradl

Das erste freie Jerez-MotoGP-Training wurde von Brad Binder (Red Bull-KTM) vor Aleix Espargaró beherrscht. Die Top-18-Fahrer werden nur durch 1 Sekunde getrennt.

Spannung vor dem ersten freien MotoGP-Training auf dem 4,423 km langen «Circuito de Jerez – Ángel Nieto» (mit acht Rechtskurven und fünf Linkskurven), denn Marc Márquez kehrte nach mehr als neun Monaten auf jene Strecke zurück, in der er am 19. Juli 2020 den verhängnisvollen Sturz in Kurve 3 fabriziert hatte. Er war damals nach einem Ausritt von Platz 16 auf Platz 3 hinter Viñales gestürzt, ehe er schwer stürzte und dann wegen eines Oberarmbruchs drei Operationen über sich ergehen lassen musste.

Franco Morbidelli legte mit 1:39,008 min nach sieben Minuten eine erste flotte Bestzeit vor, dann übertrumpfte ihn Aleix Espargaró (Aprilia) mit 1:38,991 min. Stefan Bradl hielt sich mit 0,841 sec Rückstand an siebter Stelle.

Zur Erinnerung: Die schnellste Jerez-Runde gelang 2020 Maverick Vinãles mit 1:36,584 min. Die schnellste Rennrunde liegt bei 1:38,119 min, gefahren von Fabio Quartararo 2020.

Der schnelle Franzose schnappte sich dann mit 1:38,344 min die nächste Bestzeit nach zehn Minuten. Stefan Bradl rückte mit 1:38,914 min auf die fünfte Position, er lag 0,570 sec hinter dem WM-Leader. Pol Espargaró hielt sich auf Platz 6, Marc Márquez an 15. Stelle.

Erstaunlich: Hinter Aleix Espargaró hielten sich nach 15 min die drei Yamaha-Asse Quartararo, Morbidelli und Vinales auf den Plätzen 2, 3 und 4. Die neue Bestzeit von Aleix wurde jetzt bei 1:38,260 min notiert.

Der Stand nach 20 Minuten: 1. Aleix Espargaró, 1:38,260. 2. Quartararo, + 0,084 sec. 3. Viñales, + 0,248. 4. Morbidelli, + 0,280. 5. Bradl, + 0,654. 6. Pol Espargaró, + 0,670. 87. Marc Márquez, + 0,685. 8. Nakagami, + 0,706. 9. Rins, + 0755. 10. Miller, + 0,795.

Das FP1 beim «Gran Premio Red Bull de España» brachte aber in den letzten 20 Minuten der 45-min-Session noch ein paar nennenswerte Umstürze, als die Zeitenjagden richtig losgingen.

So stürmte Johann Zarco 17 Minuten vor dem Ende auf Platz 3, mit seiner Zeit von 1:38,476 min rutschte er aber gleich wieder auf Platz 4 zurück. Alex Rins lag jetzt an achter Stelle, Bradl war Zehnter, Marc Márquez immer noch Siebter. Valentino Rossi musste mit 1,039 sec den 17. Platz hinnehmen. Bester KTM-Pilot: Brad Binder auf Platz 12.

Der spanische Jorge Martin-Ersatzfahrer Tito Rabat wurde auf der Pramac-Ducati auf Platz 22 hinter Lecuona und Oliveira gesichtet.

Aleix Espargaró (Aprilia) steigerte sich zehn Minuten vor der karierten Flagge auf 1:38,204 min. Quartararo fehlten jetzt 0,140 sec. 3. Zarco vor Viñales, Morbidelli, Nakagami, Marc Márquez, Rins, Bagnaia, Pol Espargaró. 11. Bradl. 17. Rossi, + 1.095 sec.

Im Finish stürmten auch zwei KTM-Piloten nach vorne: Brad Binder (1:38,352) sicherte sich zwei Minuten vor Schluss Platz 3. An 6. Position war jetzt Red Bull-KTM-Teamkollege Oliveira.

Plötzlich wurden die Top-Ten nur durch 0,3 sec getrennt.

Doch Brad Binder hatte noch Reserven und verbesserte sich in der letzten Runde mit 1:38,013 min auf den ersten Platz!

Ergebnis MotoGP F1, Jerez, 30. April

1. Bindr, KTM, 1:38,013 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,204, + 0,191 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 0,278

4. Bagnaia, Ducati, + 0,288

5. Quartararo, Yamaha, + 0,331

6. Zarco, Ducati, + 0,384

7. Oliveira, KTM, + 0,385

8. Pol Espargaró, Honda, + 0,420

9. Viñales, Yamaha, + 0,421

10. Mir, Suzuki, + 0,471

11. Nakagami, Honda, + 0,471

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,479

13. Savadori, Aprilia, + 0,617

14. Rins, Suzuki, + 0,693

15. Bradl, Honda + 0,751

16. Alex Márquez, Honda, + 0,806

17. Miller, Ducati, + 0,858

18. Petrucci, KTM, + 1,041

19. Bastianini, Ducati, + 1,097

20. Rossi, Yamaha, + 1,286

21. Rabat, Ducati, + 1,489

22. Marini, Ducati, + 1,518

23. Lecuona, KTM, + 1,812

Moto3-Ergebnis, FP1, Jerez:

1. Antonelli, KTM, 1:46,319 min

2. Rodrigo, Honda, + 0,169 sec

3. Dupasquier, KTM, + 0,212

4. Masia, KTM, + 0,229

5. Öncü, KTM, + 0,249

6. Foggia, Honda, + 0,276

7. Migno, Honda, + 0,302

8. Binder, Honda, + 0,332

9. Nepa, KTM, + 0,343

10. Fenati, Husqvarna, + 0,397

11. Rossi, KTM, + 0,522

12. Yamanaka, KTM, + 0,535

13. Acosta, KTM, + 0,582

14. Artigas, Honda, + 0,686

15. Tatay, KTM, + 0,881



Ferner:

28. Kofler, KTM, + 2,978