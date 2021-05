Brad Binder (KTM/10.): Krank, wenn man Bagnaia sieht

Red Bull-KTM-Ass Brad Binder führte die MotoGP-Zeitentabelle am Freitag in Jerez an und schnappte sich am Nachmittag im letzten Abdruck noch Platz 10 von Stefan Bradl.

Brad Binder sorgte für zufriedene Mienen im Red Bull KTM-Werksteam. Der Südafrikaner wetzte am Freitagvormittag in Jerez zur Bestzeit. Am Nachmittag war ihm das Glück hold, als er sich im letzten Moment noch Platz 10 und somit die vorerst direkte Qualifikation für das Q2 von Honda-Testfahrer Stefan Bradl schnappte.

«Ich bin glücklich damit, wie die Dinge am Freitag gelaufen sind», erklärte der Brünn-Sensationssieger von 2020. «Ich habe mich stark gefühlt am Vormittag. Als in den neuen Reifensatz am Bike hatte, hat es sich sehr gut angefühlt. Es ist der positivste Freitag seit längerer Zeit.»

«Im FP2 haben wir einige Änderungen versucht, die aber nicht so gut funktioniert haben», schildert Binder. «Ich habe keine wirklich gute Runde geschafft. Generell gesehen ist die Pace gut, wir können morgen sicher etwas schaffen. Ich bin glücklich.»

«Wir müssen den weichen Vorderreifen in der Früh verwenden. Es war gut, diesen Reifen in der Früh zu haben um aufzuwachen. Ich denke, dass die Strecke eng ist, die Unterschiede sind sehr gering. Im Vergleich zu 2020 war es noch eher auseinandergezogen.»

Auch die Streckenbegrenzungen waren ein Thema: «Es ist nicht so einfach, den grünen Streifen zu treffen. Am Beginn der Gegengeraden ist es relativ knapp, sonst hat man Spielraum. Es kann natürlich ein Problem sein, aber generell muss man sich darüber keine Sorgen machen.»

Die Prognose von Binder für den Samstag: «Ich denke, dass die Zeiten am Samstagvormittag besser werden. Die Leute haben schon viele Runden gedreht. Ich denke, dass sich alle etwas steigern werden. Aber wir müssen schauen, was passiert. Wir waren am Freitagvormittag vorne, aber nicht alle Leute haben neue Reifen reingesteckt. Das FP3 wird von allen wieder wie ein Qualifying behandelt.»

Zu Ducati: «2020 hatte Ducati hier mehr Sorgen», erinnert sich Binder. «Pecco hat eine fabelhafte Rundenzeit geschafft. Ich denke, er hat ein sehr gutes Gefühl. Es ist krank, wenn man das bei ihm sieht. Es ist klar, dass er jederzeit eine schnelle Runde fahren kann, wenn er es will.»