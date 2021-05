Brad Binder (KTM): «Zwei Stürze sind frustrierend»

Für Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder war das MotoGP-Rennen von Jerez schon früh nach einem Ausrutscher gelaufen. «Nach dem Start herrschte Chaos», erzählte er.

Brad Binder fabrizierte am Sonntag beim «Gran Premio Red Bull de España» in Jerez im Rennen gleich zwei Stürze und musste das MotoGP-Rennen schließlich aufgeben. Am Ende blieb bei KTM der Portugiese Miguel Oliveira als Elfter im Klassement der beste RC16-Fahrer.

«Mein Sonntag war im Warm-up wirklich gut. Es war wahrscheinlich meine beste Serie von aneinandergereihten schnellen Runden in diesem Jahr, alle im Bereich von zwei Zehntelsekunden. Ich habe mich unglaublich gut gefühlt und konnte genau das machen, was ich wollte und was mir vorgenommen hatte», berichtete der Brünn-Sieger von 2020. «Ich war super konstant und wir waren definitiv bereit für dieses WM-Rennen.»

Doch im Wettkampf nach 14 Uhr begann das Unheil des Südafrikaners: «Leider war der Start schlecht, ich wurde aufgehalten in der ersten Kurve, es war ein wenig Chaos. In der zweiten Runde, als ich in Kurve 2 einlenken wollte, wischte mein Vorderrad weg. Ich bin dann weitergefahren, habe Druck gemacht, in Jerez weiß man ja nie... Leider bin ich dann nochmals in der letzten Kurve gestürzt, das ist ein wenig frustrierend.»

Der Blondschopf fügte an: «Ich hatte nie Probleme mit dem Vorderreifen an dem Wochenende bis dahin, der Reifen war großartig. Sorry an das Team. Wir hatten alles, um einen guten Job zu machen. Leider haben wir es nicht umsetzen können. Noch weiß ich nicht, was wir am Montag testen werden. Wir müssen die ganze Arbeit auf einen Tag reduzieren. Jede kleine Hilfe kann uns jetzt viel bringen.»

Ergebnisse MotoGP Jerez/E:

1. Jack Miller (AUS), Ducati, 25 Runden in 41:05,602 min

2. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +1,912 sec

3. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +2,516

4. Takaaki Nakagami (J), Honda, +3,206

5. Joan Mir (E), Suzuki, +4,256

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +5,164

7. Maverick Viñales (E), Yamaha, +5,651

8. Johann Zarco (F), Ducati, +7,161

9. Marc Márquez (E), Honda, +10,494

10. Pol Espargaró (E), Honda, +11,776

11. Miguel Oliveira (P), KTM, +14,766

12. Stefan Bradl (D), Honda, +17,243

13. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,907

14. Danilo Petrucci (I), KTM, +20,095

15. Iker Lecuona (E), KTM, +20,277

16. Luca Marini (I), Ducati, +20,922

17. Valentino Rossi (I), Yamaha, +22,731

18. Tito Rabat (E), Ducati, +30,314

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +37,912

20. Alex Rins (E), Suzuki, +38,234

– Brad Binder (ZA), KTM, 14 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 14 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Honda, 1. Runde nicht beendet

Stand Fahrer-WM nach 4 Rennen:

1. Bagnaia, 66 Punkte. 2. Quartararo 64. 3. Viñales 50. 4. Mir 49. 5. Zarco 48. 6. Miller 39. 7. Aleix Espargaró 35. 8. Morbidelli 33. 9. Rins 23. 10. Binder 21. 11. Nakagami 19. 12. Bastianini 18. Martin 17. 14. Pol Espargaró 17. 15. Marc Márquez 16. 16. Bradl 11. 17. Oliveira 9. 18. Alex Márquez 8. 19. Petrucci 5. 20. Marini 4. 21. Rossi 4. 22. Savadori 2. 23. Lecuona 2.

Stand Marken-WM:

1. Yamaha, 91 Punkte. 2. Ducati 85. 3. Suzuki 53. 4. Aprilia 35. 5. Honda 33. 6. KTM 27.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 114 Punkte. 2. Ducati Lenovo 105. 3. Suzuki Ecstar 72. 4. Pramac Ducati 65. 5. Repsol Honda 40. 6. Petronas Yamaha SRT 37. 7. Aprilia Racing Team Gresini 37. 8. Red Bull KTM Factory Racing 30. 9. LCR-Honda 27. 10. Esponsorama Ducati 22. 11. Tech3 KTM Factory Racing 7.