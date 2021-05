Alberto Puig: Nach Operation noch nicht einsatzfähig

Nach einen komplizierten Operation an den Beinen ist Repsol-Honda-Teamchef Alberto Puig weiter außer Gefecht.

Der spanische Repsol-Honda-Teamprinzipal Alberto Puig musste am 18. April auf den Portugal-GP verzichten und fehlte vor einer Woche auch beim Spanien-GP in Jerez. Der HRC-Manager, der 1995 in Jerez auf einer Honda NSR 500 des Teams von Sito Pons das Rennen in der Königsklasse gewonnen hat, erholt sich von einer schweren Operation.

Denn Puig hat im Juli 1995 kurz nach seinem einzigen Halbliter-GP-Sieg im Training zum le Mans-GP am Ende der Zielgaren nacheinem schweren Sturz mit 272 km/h in die Airfences eingeschlagen. Damals wurde sein linkes Bein so übel zugerichtet, dass es beinahe amputiert werden musste. Es besteht sozusagen in erster Linie aus Haut und Knochen. Nach mehreren Operationen wurde im Unterschenkel sogar der Knochen einer Kuh eingesetzt, wie der hart gesottene Puig später verriet.

Der heute 54 Jahre alte Alberto Puig kämpft immer wieder mit den Spätfolgen dieser schlimmen Verletzungen. Die Ärzte tun alles, um das Bein lebensfähig zu halten. Nach dem zweiten Katar-GP wurden deshalb Blutgefäße vom gesunden rechten Bein in das linke transplantiert Jetzt muss sich der Honda-Teamchef schonen.

Puig möchte am kommenden Wochenende in Le Mans wieder an der Box stehen. Die Ärzte hatten ihm zumindest für Portimão und Jerez strikte Schonung veordnet.

Honda hat in diesem Jahr noch keinen Podestplatz errungen.

Ergebnisse MotoGP Jerez/E, 2. Mai

1. Jack Miller (AUS), Ducati, 25 Runden in 41:05,602 min

2. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +1,912 sec

3. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +2,516

4. Takaaki Nakagami (J), Honda, +3,206

5. Joan Mir (E), Suzuki, +4,256

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +5,164

7. Maverick Viñales (E), Yamaha, +5,651

8. Johann Zarco (F), Ducati, +7,161

9. Marc Márquez (E), Honda, +10,494

10. Pol Espargaró (E), Honda, +11,776

11. Miguel Oliveira (P), KTM, +14,766

12. Stefan Bradl (D), Honda, +17,243

13. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,907

14. Danilo Petrucci (I), KTM, +20,095

15. Iker Lecuona (E), KTM, +20,277

16. Luca Marini (I), Ducati, +20,922

17. Valentino Rossi (I), Yamaha, +22,731

18. Tito Rabat (E), Ducati, +30,314

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +37,912

20. Alex Rins (E), Suzuki, +38,234

– Brad Binder (ZA), KTM, 14 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 14 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Honda, 1. Runde nicht beendet

Stand Fahrer-WM nach 4 Rennen:

1. Bagnaia, 66 Punkte. 2. Quartararo 64. 3. Viñales 50. 4. Mir 49. 5. Zarco 48. 6. Miller 39. 7. Aleix Espargaró 35. 8. Morbidelli 33. 9. Rins 23. 10. Binder 21. 11. Nakagami 19. 12. Bastianini 18. Martin 17. 14. Pol Espargaró 17. 15. Marc Márquez 16. 16. Bradl 11. 17. Oliveira 9. 18. Alex Márquez 8. 19. Petrucci 5. 20. Marini 4. 21. Rossi 4. 22. Savadori 2. 23. Lecuona 2.

Stand Marken-WM nach 4 Rennen:

1. Yamaha, 91 Punkte. 2. Ducati 85. 3. Suzuki 53. 4. Aprilia 35. 5. Honda 33. 6. KTM 27.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 114 Punkte. 2. Ducati Lenovo 105. 3. Suzuki Ecstar 72. 4. Pramac Ducati 65. 5. Repsol Honda 40. 6. Petronas Yamaha SRT 37. 7. Aprilia Racing Team Gresini 37. 8. Red Bull KTM Factory Racing 30. 9. LCR-Honda 27. 10. Esponsorama Ducati 22. 11. Tech3 KTM Factory Racing 7.