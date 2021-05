Pol Espargaró (Honda/12.): Eine falsche Entscheidung

Repsol-Honda-Neuling Pol Espargaró musste sich im Q2 der MotoGP von Mugello mit Startplatz 12 begnügen und ärgerte sich über eine falsche Einschätzung der Lage im Qualifying.

Die einst ruhmreiche Repsol-Honda-Truppe war in der entscheidenden Qualifying-2-Session von Mugello nur auf den Positionen 11 und 12 zu finden. Marc Márquez klagte immer noch über gesundhetliche Probleme, musste sich Maverick Viñales als Schrittmacher im Q1 nehmen und erreichte so das Q2. Diese Hürde hatte Teamkollege Pol Espargaró (29) schon nach FP3 geschafft.

Der jüngere der Espargaro-Brüder verlor 1,2 Sekunden auf die Bestzeit von Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo. «Es ist besser als am Freitag, aber nicht das, womit wir happy sind und was wir wollen», bekannte Pol Espargaró. «Ich war irgendwo zwischen der Medium- und Hard-Mischung was das Vorderrad betrifft.»

«Im Qualifying hatte ich dann wirklich tollen Grip am Hinterrad. Ich fühlte mich gut, war Honda dankbar, hatte genau darauf gewartet. Ich habe aber dann die falsche Entscheidung für den Vorderreifen getroffen. Ich hätte wie Taka Nakagami auf den Medium-Reifen setzen sollen. Ich habe die Lage wegen der etwas höheren Temperaturen einfach falsch eingeschätzt», ärgerte sich Pol.

Pol Espargaró war somit chancenlos: «Der Vorderreifen drohte mir bei jedem Richtungswechsel einzuklappen. Ich hatte nicht die nötige Sicherheit, um Druck machen zu können. Es war mein Fehler. Am Vormittag lief es gut, ich hatte da den Medium-Reifen montiert. Mit einer perfekten Runde könnten wir eine Reihe weiter vorne stehen. Wir werden im Rennen Druck machen.»

Auch der fatale Unfall von Moto3-Fahrer Jason Dupasquier (19) war beim Katalanen ein Thema: «Es war schwer, mit der Situation umzugehen. Solche Momente öffnen uns allen die Augen. Es könnte jeden von uns treffen. Leider ist das im Q2 passiert. Ich möchte Jason die besten Wünsche übermitteln. Ich hoffe, er schafft es und er kann bald wieder zurückkommen.»

MotoGP-Ergebnis, Mugello, Q2, 29. Mai

1. Quartararo, Yamaha, 1:45,187 min

2. Bagnaia, Ducati, 1:45,417 min, + 0,230 sec

3. Zarco, Ducati, 1:45,432, + 0,245

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:45,538, + 0,351

5. Miller, Ducati, 1:45,598, + 0,411

6. Binder, KTM, 1:45,743, + 0,556

7. Oliveira, KTM, 1:45,745, + 0,558

8. Rins, Suzuki, 1:45,996, + 0,809

9. Mir, Suzuki, 1:46,076, + 0,889

10. Morbidelli, Yamaha, 1:46,084, + 0,897

11. Marc Márquez, Honda, 1:46,125, + 0,938

12. Pol Espargaró, Honda, 1:46,393, + 1,206



Die weitere Startaufstellung:

13. Viñales, Yamaha, 1:46,045

14. Bastianini, Ducati, 1:46,129

15. Nakagami, Honda, 1:46,195

16. Pirro, Ducati, 1:46,302

17. Marini, Ducati, 1:46,481

18. Petrucci, KTM, 1:46,548

19. Rossi, Yamaha, 1:46,770

20. Lecuona, KTM, 1:47,084

21. Savadori, Aprilia, 1:47,146

22. Alex Márquez, Honda, 1:47,216