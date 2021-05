Fabio Quartararo (1.): «Dachte jedes Mal an Jason»

Mugello-Sieger Fabio Quartararo widmete seinen Triumph beim 6. WM-Lauf dem verstorbenen Moto3-Talent Jason Dupasquier. Der Franzose gestand hinterher: «Es war schwierig, sich aufs Rennen zu konzentrieren.»

Die traurige Nachricht von Jason Dupasquiers Tod erreichte das MotoGP-Fahrerlager kurz vor dem Start des Moto2-Rennens. Kurz vor dem Start des anschliessend stattfindenden Kräftemessens der Königsklasse wurde eine Schweigeminute für den Schweizer Moto3-Piloten abgehalten, der den Verletzungen erlag, die er sich Tags zuvor im Qualifying zugezogen hatte.

Die emotionale Geste erschwerte es den MotoGP-Stars, sich aufs Rennen zu konzentrieren, wie der spätere Rennsieger Fabio Quartararo bereits im Parc Fermé gestand. «Es ist ein eigenartiger Tag voller Emotionen. Es war nicht einfach, die Schweigeminute kurz vor dem Start einzulegen. Und jedes Mal, wenn ich in der neunten Kurve unterwegs war, dachte ich an Jason. Es fühlt sich nicht grossartig an, wir haben zwar gewonnen, aber wir haben einen Freund verloren, das ist nicht einfach.»

Später erklärte der WM-Leader: «Es war schwierig, alle während der Schweigeminute weinen zu sehen. Aber sobald ich auf dem Bike war, war es okay. Ich habe nicht mehr über die schnellen Ducati-Bikes, die anderen Fahrer oder die Pace nach, und genau so will ich auch gewinnen. Dieser Sieg ist für ihn und seiner Familie. Nun müssen wir versuchen, dieses Wochenende hinter uns zu lassen.»

Der Blick nach vorne lässt hoffen: Mit dem Barcelona-Rundkurs steht nun eine WM-Strecke auf dem Programm, auf der Quartararo schon immer stark unterwegs war. «Das ist der perfekte Moment, ich führe in der WM-Wertung und fühle mich auf dem Bike wohler denn je. Es ist eine meiner Lieblingsstrecken und ich habe bisher jedes MotoGP-Rennen dort auf dem Podest beendet. Ich werde versuchen, diese Serie fortzusetzen», verspricht der 22-Jährige aus Nizza, der mit drei Siegen die Hälfte der bisherigen Saisonrennen für sich entschieden konnte.

MotoGP-Ergebnis Mugello, 30. Mai:

1. Quartararo, Yamaha, 41:16,344 min

2. Oliveira, KTM, + 2,592 sec

3. Mir, Suzuki, + 3,000

4. Zarco, Ducati, + 3,535

5. Binder, KTM, + 4,903

6. Miller, Ducati, + 6,233

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 8,030

8. Viñales, Yamaha, + 17,239

9. Petrucci, KTM, + 23,296

10. Rossi, Yamaha, + 25,146

11. Lecuona, KTM, + 25,152

12. Pol Espargaró, Honda, + 26,059

13. Pirro, Ducati, + 26,182

14. Alex Márquez, Honda, + 29,400

15. Savadori, Aprilia, + 32,378

16. Morbidelli, Yamaha, + 37,906

17. Marini, Ducati, + 50,306

Stand Fahrer-WM nach 6 Rennen:

1. Quartararo 105 Punkte. 2. Zarco 81. 3. Bagnaia 79. 4. Miller 74. 5. Mir 65. 6. Viñales 64. 7. Aleix Espargaró 44. 8. Binder 35. 9. Morbidelli 33. 10. Oliveira 29. 11. Pol Espargaró 29. 12. Nakagami 28. 13. Rins 23. 14. Petrucci 23. 15. Alex Márquez 20. 16. Bastianini 20. 17. Martin 17. 18. Marc Marquez 16. 19. Rossi 15. 20. Lecuona 13. 21. Bradl 11. 22. Marini 9. 23. Pirro 3. 24. 24. Savadori 3. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 132. 2. Ducati 123. 3. Suzuki 69. 4. KTM 58. 5. Hona 47. 6. Aprilia 44.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 169 Punkte. 2. Ducati Lenovo 153. 3. Pramac Racing 102. 4. Suzuki Ecstar 88. 5. Red Bull KTM Factory Racing 64. 6. Repsol Honda 52. 7. Petronas Yamaha SRT 48. 8. LCR-Honda 48. 9. Aprilia Racing Team Gresini 47. 10. Tech3 KTM Factory Racing 36. 11. Esponsorama Racing Ducati 29.