Iker Lecuona (KTM): «Das ist mein Schwachpunkt»

Tech3 KTM-Fahrer Iker Lecuona fuhr beim MotoGP-Rennen in Mugello am Sonntag knapp an einem Top-10-Platz vorbei, nachdem er sich mit Valentino Rossi duellierte. Mit seinen Fortschritten ist er dennoch zufrieden.

Beim regnerischen GP in Le Mans sicherte sich Iker Lecuona einen starken neunten Rang, nur um zwei Wochen später beim MotoGP-Lauf in Mugello, erneut um einen Platz unter den ersten 10 zu kämpfen. Der Spanier von Tech3 KTM Factory Racing verlor über 23 Runden auf dem 5,245 km langen Kurs in der Toskana etwas mehr als 25 Sekunden auf Sieger Fabio Quartararo (Yamaha).



«Für mich war es ein sehr guter Tag und ich hatte nicht erwartet, um einen Top-10-Platz zu kämpfen, denn ich hatte am gesamten Wochenende Probleme. Ich hoffte, an der Gruppe dranbleiben zu können und letztendlich konnte ich ein gutes Rennen zeigen und ich bin glücklich. Ich hatte gute Kämpfe mit Danilo und am Ende mit Vale, den ich in der letzten Kurve überholt habe. Leider habe ich um 0,006 Sekunden gegen ihn verloren», ärgerte sich der 21-Jährige.

Miguel Oliveira erarbeitete am Sonntag in Mugello den ersten Podestplatz für KTM in dieser Saison. Alle KTM-Fahrer beendeten das Rennen in den Punkten. «Das Ergebnis für KTM ist wirklich stark, denn Miguel ist auf dem Podium gelandet und auch Brad und Danilo sind in den Top-10 gelandet», betonte Lecuona im Interview nach dem GP. «Alle Motorräder von KTM so weit vorne zu sehen, gibt uns ordentliche Motivation, aber wir müssen trotzdem weiterarbeiten und an diese Leistungen in Barcelona anknüpfen. Besonders in der Qualifikation muss ich mich verbessern, das ist mein Schwachpunkt.»

In der Gesamtwertung der MotoGP-Weltmeisterschaft steht der KTM-Fahrer mit 13 Punkten auf Platz 20, zu Teamkollege Petrucci fehlen Lecuona zehn Punkte. Auch in der Team-Wertung belegt das Tech3-Team einen Platz im unteren Tabellendrittel. Die Mannschaft von Hervé Poncharal liegt mit 36 Punkten auf dem vorletzten Rang.

«Ich lerne von Rennen zu Rennen und insgesamt war das gesamte Wochenende sehr lehrreich für uns. Ich möchte mich bei meinem Team bedanken, dafür, dass sie mich so vorantreiben und an mich glauben», sagte der Spanier und fügte abschließend einige Worte zum tragischen Verlust von Moto3-Pilot Jason Dupasquier hinzu: «Das Rennen haben wir für Jason gefahren, ich möchte es ihm, seiner Familie und seinen Freunden widmen.»

MotoGP-Ergebnis Mugello, 30. Mai:

1. Quartararo, Yamaha, 23 Runden in 41:16,344 min

2. Oliveira, KTM, + 2,592 sec

3. Mir, Suzuki, + 3,000

4. Zarco, Ducati, + 3,535

5. Binder, KTM, + 4,903

6. Miller, Ducati, + 6,233

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 8,030

8. Viñales, Yamaha, + 17,239

9. Petrucci, KTM, + 23,296

10. Rossi, Yamaha, + 25,146

11. Lecuona, KTM, + 25,152

12. Pol Espargaró, Honda, + 26,059

13. Pirro, Ducati, + 26,182

14. Alex Márquez, Honda, + 29,400

15. Savadori, Aprilia, + 32,378

16. Morbidelli, Yamaha, + 37,906

17. Marini, Ducati, + 50,306

Stand Fahrer-WM nach 6 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo 105 Punkte. 2. Zarco 81. 3. Bagnaia 79. 4. Miller 74. 5. Mir 65. 6. Viñales 64. 7. Aleix Espargaró 44. 8. Binder 35. 9. Morbidelli 33. 10. Oliveira 29. 11. Pol Espargaró 29. 12. Nakagami 28. 13. Rins 23. 14. Petrucci 23. 15. Alex Márquez 20. 16. Bastianini 20. 17. Martin 17. 18. Marc Márquez 16. 19. Rossi 15. 20. Lecuona 13. 21. Bradl 11. 22. Marini 9. 23. Pirro 3. 24. 24. Savadori 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 132 Punkte. 2. Ducati 123. 3. Suzuki 69. 4. KTM 58. 5. Honda 47. 6. Aprilia 44.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 169 Punkte. 2. Ducati Lenovo 153. 3. Pramac Racing 102. 4. Suzuki Ecstar 88. 5. Red Bull KTM Factory Racing 64. 6. Repsol Honda 52. 7. Petronas Yamaha SRT 48. 8. LCR-Honda 48. 9. Aprilia Racing Team Gresini 47. 10. Tech3 KTM Factory Racing 36. 11. Esponsorama Racing Ducati 29.