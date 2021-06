Offiziell: Brad Binder bis 2024 bei Red Bull KTM

Brad Binder (25) am Sonntag in Mugello

Das Red Bull-KTM-Werksteam stattete Brad Binder mit einem mehrjährigen MotoGP-Vertrag aus: Der Brünn-Sieger des Vorjahres wird bis Ende 2024 für den österreichischen Hersteller antreten.

Vor Mugello verkündete schon Jack Miller seine Vertragsverlängerung mit dem Ducati-Werksteam, nun steht auch fest: Brad Binder macht mit Red Bull KTM weiter – und das gleich für drei weitere Jahre, bis Ende 2024.

Der 25-jährige Südafrikaner, ein Eigengewächs aus der KTM GP Academy, bescherte den Österreichern im Vorjahr in Brünn den ersten Sieg in der Königsklasse MotoGP. Dazu sammelte Binder insgesamt 15 GP-Siege für das Red Bull KTM Ajo Team und den Moto3-WM-Titel 2016.

Der letztjährige «Rookie of the Year» fixierte übrigens auch in Mugello am vergangenen Wochenende einen Meilenstein auf seiner RC16: Mit 362,4 km/h egalisierte er den Top-Speed-Rekord in der MotoGP-Klasse.

«Ich bin super glücklich, für drei weitere Saisonen mit KTM unterschrieben zu haben. Damit werden wir auf zehn Jahre kommen. Es ist unglaublich, so lange bei diesem Hersteller zu sein. Und wir hatten dabei immer ein gutes Verhältnis», schwärmte Binder. «Ich bin extrem glücklich in KTM-Farben, deshalb ist es eine Extra-Genugtuung, einen langjährigen Vertrag abgeschlossen zu haben. Es ist cool, wenn ein Hersteller so an dich glaubt und dich unterstützt. Es ist mir eine Ehre.»

Nun könne man sich voll darauf konzentrieren, wieder ganz an die Spitze zu kommen. «Wir sind nicht so weit weg und es wäre sehr schön, zusammen etwas Großartiges zu schaffen. Es ist aufregend zu sehen, was diese nächsten Jahre bringen werden», blickte der Fünfte von Mugello voraus.

«Es fiel uns sehr leicht, diesen Vertrag zu erledigen, denn wir lieben Brad als Rennfahrer und das, was er zum Team, zum Werk und zur MotoGP-Klasse beiträgt», erklärte KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer. «Er war auch enthusiastisch, sich so deutlich zu uns zu bekennen, was viel über unsere Fortschritte und unser Potenzial in dieser Meisterschaft aussagt.»

«Manchmal findet man einen Fahrer, dessen Mentalität wirklich gut zu deiner eigenen Philosophie passt. Dass Brad den ganzen Weg an die Spitze mit uns über zehn Jahre gegangen ist und geht, ist eine ganz besondere Geschichte. Wir sind sehr stolz drauf, dass wir mit ihm weitermachen und uns gemeinsam neue Ziele setzen werden», unterstrich Beirer.

Mike Leitner ergänzte: «Als Teammanager bin ich glücklich, dass Brad uns für weitere drei Jahre sein Vertrauen geschenkt hat. Er ist ein sehr starker Fahrer mit einer starken Crew und einem starken Werk im Rücken. Wir werden zusammen pushen, um unsere gemeinsamen Träume und Ziele zu erreichen. Es ist großartig, dass wir diese Partnerschaft bis 2024 ausbauen.»

Stand Fahrer-WM nach 6 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo 105 Punkte. 2. Zarco 81. 3. Bagnaia 79. 4. Miller 74. 5. Mir 65. 6. Viñales 64. 7. Aleix Espargaró 44. 8. Binder 35. 9. Morbidelli 33. 10. Oliveira 29. 11. Pol Espargaró 29. 12. Nakagami 28. 13. Rins 23. 14. Petrucci 23. 15. Alex Márquez 20. 16. Bastianini 20. 17. Martin 17. 18. Marc Márquez 16. 19. Rossi 15. 20. Lecuona 13. 21. Bradl 11. 22. Marini 9. 23. Pirro 3. 24. 24. Savadori 3. 25. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 132 Punkte. 2. Ducati 123. 3. Suzuki 69. 4. KTM 58. 5. Honda 47. 6. Aprilia 44.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 169 Punkte. 2. Ducati Lenovo 153. 3. Pramac Racing 102. 4. Suzuki Ecstar 88. 5. Red Bull KTM Factory Racing 64. 6. Repsol Honda 52. 7. Petronas Yamaha SRT 48. 8. LCR-Honda 48. 9. Aprilia Racing Team Gresini 47. 10. Tech3 KTM Factory Racing 36. 11. Esponsorama Racing Ducati 29.