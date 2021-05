Brad Binder (KTM, 5.): «Schwieriger als erwartet»

Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder kreuzte die Ziellinie in Mugello als Fünfter. Warum der 25-jährige Südafrikaner damit zufrieden war, erklärte er nach dem Ende des sechsten MotoGP-Saisonlaufs.

Den Italien-GP durfte Brad Binder vom sechsten Startplatz aufnehmen, nachdem der KTM-Pilot am Samstag sein bisher bestes Qualifying in dieser Saison gezeigt hatte. Doch die erste Schrecksekunde erlebte er bereits auf dem Weg zur Startaufstellung, wie er nach dem Rennen berichtete.

Der Südafrikaner, der die Ziellinie als Fünfter kreuzte, erklärte: «Angesichts des chaotischen Starts, den ich erlebt habe, war der fünfte Platz ein wirklich solides Ergebnis. Auf dem Weg zur Startaufstellung wäre ich in der drittletzten Kurve beinahe abgestiegen. Es war schwieriger als ich es erwartet hatte. Danach liess ich es ruhig angehen.»

«Ich erwischte nicht den besten Start und war daraufhin in den ersten Runden etwas vorsichtig, um sicherzugehen, dass mein Vorderrad okay ist. Es ist nie schön, wenn man auf dem Weg zur Startaufstellung schon fast stürzt, deshalb war ich wirklich langsam unterwegs, um sicher zu gehen, dass alles in Ordnung ist», gestand der 25-Jährige, der in der zweiten Runde in der dritten Kurve mit Marc Márquez aneinander geriet.

«Als mir Marc in die Seite fuhr, wurde mein Airbag ausgelöst und damit musst ich dann eine ganze Runde drehen. Jeder weiss, wie schwer dir das Atmen fällt, wenn der Airbag draussen ist, und man ist auch bei seinen Bewegungen eingeschränkt. Das war wirklich schwierig und ich habe dadurch viel Zeit verloren. Aber ich fand dann meinen Rhythmus und gab alles, am Ende war ich happy, das Bike auf dem fünften Platz ins Ziel gebracht zu haben», schilderte Binder das unliebsame Treffen mit dem achtfachen Weltmeister.

MotoGP-Ergebnis Mugello, 30. Mai:

1. Quartararo, Yamaha, 24 Runden in 41:16,344 min

2. Oliveira, KTM, + 2,592 sec

3. Mir, Suzuki, + 3,000

4. Zarco, Ducati, + 3,535

5. Binder, KTM, + 4,903

6. Miller, Ducati, + 6,233

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 8,030

8. Viñales, Yamaha, + 17,239

9. Petrucci, KTM, + 23,296

10. Rossi, Yamaha, + 25,146

11. Lecuona, KTM, + 25,152

12. Pol Espargaró, Honda, + 26,059

13. Pirro, Ducati, + 26,182

14. Alex Márquez, Honda, + 29,400

15. Savadori, Aprilia, + 32,378

16. Morbidelli, Yamaha, + 37,906

17. Marini, Ducati, + 50,306

Stand Fahrer-WM nach 6 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo 105 Punkte. 2. Zarco 81. 3. Bagnaia 79. 4. Miller 74. 5. Mir 65. 6. Viñales 64. 7. Aleix Espargaró 44. 8. Binder 35. 9. Morbidelli 33. 10. Oliveira 29. 11. Pol Espargaró 29. 12. Nakagami 28. 13. Rins 23. 14. Petrucci 23. 15. Alex Márquez 20. 16. Bastianini 20. 17. Martin 17. 18. Marc Márquez 16. 19. Rossi 15. 20. Lecuona 13. 21. Bradl 11. 22. Marini 9. 23. Pirro 3. 24. 24. Savadori 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 132 Punkte. 2. Ducati 123. 3. Suzuki 69. 4. KTM 58. 5. Honda 47. 6. Aprilia 44.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 169 Punkte. 2. Ducati Lenovo 153. 3. Pramac Racing 102. 4. Suzuki Ecstar 88. 5. Red Bull KTM Factory Racing 64. 6. Repsol Honda 52. 7. Petronas Yamaha SRT 48. 8. LCR-Honda 48. 9. Aprilia Racing Team Gresini 47. 10. Tech3 KTM Factory Racing 36. 11. Esponsorama Racing Ducati 29.