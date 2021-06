Valentino Rossi: «Ich freue mich für Galbusera»

Petronas-Yamaha-Pilot Valentino Rossi schwärmt vom «Circuit de Barcelona-Catalunya». Bevor es am Freitag auf die Strecke geht, spricht der MotoGP-Superstar unter anderen über den Crew-Chief-Wechsel von Maverick Viñales.

«Barcelona ist eine meiner Lieblingsstrecken, schon seit dem ersten Mal, als ich hier gefahren bin», schwärmte Valentino Rossi am Donnerstag im Fahrerlager von Montmeló. Allein in der Königsklasse kam er dort bisher auf 14 Podestplätze. «Es ist immer eine Freude, hier Rennen zu fahren. Im Vorjahr war es mein bestes Wochenende der Saison, weil ich das ganze Wochenende über schnell war. Im Rennen habe ich leider einen Fehler gemacht und bin gestürzt, aber sonst wäre ich nicht weit weg gewesen von Quartararo», verwies der «Dottore» auf Vorjahressieger Fabio Quartararo.

Nach Platz 10 in Mugello äußert sich der 42-jährige Italiener im Hinblick auf den anstehenden Catalunya-GP vorsichtig optimistisch: «Wir hoffen, dass wir schnell und konkurrenzfähig sind. Mal sehen, was wir schaffen können.»

Eines der großen Gesprächsthemen am Donnerstag: Rossis ehemaliger Crew-Chief Silvano Galbusera ist zurück im Fahrerlager, er betreut ab sofort und bis zum Ende der Saison Maverick Viñales. Der 26-jährige Spanier, der in Katar noch einen Auftaktsieg feierte und inzwischen nur noch WM-Sechster ist, erklärte in seiner heutigen Presserunden, dass die Trennung von Esteban Garcia von Yamaha entschieden worden sei. Ist das nicht merkwürdig? «Ich weiß nichts, aber üblicherweise werden diese Dinge gemeinsam entschieden. Denn es ist eine sehr wichtige Sache», grübelte Rossi, der sich gleichzeitig für «Galbi» freute.

«Für ihn ist es eine schöne Gelegenheit, ich glaube, dass ‚Galbi‘ sehr glücklich ist, mit einem Fahrer wie Maverick als Crew-Chief bei den Rennen zu arbeiten. Ich freue mich für ihn. Maverick ist stark und hoffentlich kann ihm Silvano helfen. Denn Silvano kennt die M1 sehr gut und vor allem auch die Atmosphäre im Team», betonte der neunfache Weltmeister.

Aber könnte es für das Yamaha-Test-Team nicht auch zum Nachteil werden, Galbusera zu verlieren? Ich weiß es nicht genau, aber meiner Meinung nach kann Silvano auch beides tun», warf Rossi ein. «Sicherlich braucht es im Test-Team einen erfahrenen Mann, der das Motorrad kennt. Yamaha wird schon einen Ersatzmann haben.»

Ebenfalls für viel Gesprächsstoff sorgt aktuell der Transfermarkt. Auch das Aramco VR46 Team stellt die Weichen für den MotoGP-Einstieg im kommenden Jahr. In wenigen Tagen würde feststehen, mit welchem Fabrikat Rossis Rennstall antreten werde, bestätigte Valentino selbst. «Wir reden auch über die Fahrer. Uns würde es gefallen, unsere eigenen Fahrer aus der Academy fahren zu lassen», ergänzte er vielsagend.

Stand Fahrer-WM nach 6 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo 105 Punkte. 2. Zarco 81. 3. Bagnaia 79. 4. Miller 74. 5. Mir 65. 6. Viñales 64. 7. Aleix Espargaró 44. 8. Binder 35. 9. Morbidelli 33. 10. Oliveira 29. 11. Pol Espargaró 29. 12. Nakagami 28. 13. Rins 23. 14. Petrucci 23. 15. Alex Márquez 20. 16. Bastianini 20. 17. Martin 17. 18. Marc Márquez 16. 19. Rossi 15. 20. Lecuona 13. 21. Bradl 11. 22. Marini 9. 23. Pirro 3. 24. 24. Savadori 3. 25. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 132 Punkte. 2. Ducati 123. 3. Suzuki 69. 4. KTM 58. 5. Honda 47. 6. Aprilia 44.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 169 Punkte. 2. Ducati Lenovo 153. 3. Pramac Racing 102. 4. Suzuki Ecstar 88. 5. Red Bull KTM Factory Racing 64. 6. Repsol Honda 52. 7. Petronas Yamaha SRT 48. 8. LCR-Honda 48. 9. Aprilia Racing Team Gresini 47. 10. Tech3 KTM Factory Racing 36. 11. Esponsorama Racing Ducati 29.