Enea Bastianini (Ducati/8.): «Wir sind dabei»

Enea Bastianinia am Freitag in Barcelona

MotoGP-Rookie Enea Bastianini sicherte sich am Freitag auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» einen Top-10-Platz und geht davon aus, dass er sich am Samstag noch steigern kann.

Als Achter der kombinierten Zeitenliste büßte Enea Bastianini 0,742 sec auf die Tagesbestzeit seines Markenkollegen Johann Zarco ein. «Ich bin zufrieden, wir haben gut angefangen. Schon im FP1 hatte ich ein gutes Gefühl, mir ging alles recht einfach von der Hand», erzählte der Moto2-Weltmeister des Vorjahres am Freitagnachmittag in Montmeló.

«Die Bedingungen haben sich am Nachmittag ein bisschen verändert. Auf gebrauchten Reifen war ich ein bisschen langsamer als am Vormittag», analysierte der Ducati-Rookie. «Da muss ich jetzt verstehen, was passiert ist. Auf frischen Reifen konnte ich aber hart pushen. Die Zeitattacke hat gereicht, um vorläufig im Q2 zu sein, obwohl ich viele Fehler gemacht habe. In der Runde davor bin ich noch durch das Kiesbett gefahren... Ich war also nicht sehr konzentriert», gestand die «Bestia».

Der 23-jährige Italiener blickt aber zuversichtlich auf den weiteren Verlauf des GP-Wochenendes in Katalonien: «Am Ende sind wir dabei und ich glaube, dass wir uns morgen nur verbessern können. Zarco war sehr schnell. Das heißt, dass die Ducati hier in Montmeló konkurrenzfähig ist.»

MotoGP, Montmeló, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (4. Juni)

1. Zarco, Ducati, 1:39,235 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,021 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,166

4. Binder, KTM, + 0,427

5. Bagnaia, Ducati, + 0,525

6. Viñales, Yamaha, + 0,586

7. Miller, Ducati, + 0,679

8. Bastianini, Ducati, + 0,742

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,748

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,748

11. Nakagami, Honda, + 0,797

12. Petrucci, KTM, + 0,825

13. Marini, Ducati, + 0,859

14. Oliveira, KTM, + 0,861

15. Marc Márquez, Honda, + 0,885

16. Mir, Suzuki, + 0,915

17. Lecuona, KTM, + 1,016

18. Alex Márquez, Honda, + 1,455

19. Rossi, Yamaha, + 1,601

20. Savadori, Aprilia, + 1,746

21. Martin, Ducati, + 1,950